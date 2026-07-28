Trading-Chance IonQ: Hochspekulative Chance

Was macht IonQ?

IonQ ist ein US-amerikanisches Quantum-Computing-Unternehmen und gilt als einer der bekanntesten unabhängigen Anbieter von Quantum-Computern. IonQ setzt auf die ionen-basierte Quantum-Computing-Technologie (Trapped Ions), bei der einzelne Atomionen in elektromagnetischen Fallen als Quanten-Bits genutzt werden, und positioniert sich als technologischer Wettbewerber zu IBM, Google, Microsoft und ergänzenden Quantum-Anbietern. Im Segment Quantum Hardware entwickelt, produziert und verkauft IonQ Quantum-Computer auf Basis der Trapped-Ion-Technologie, einschließlich der Generationen IonQ Forte und IonQ Tempo, an Forschungs­einrichtungen, Regierungs­behörden und Großunternehmen wie das US-Verteidigungsministerium, US-Forschungslabors und ergänzende Pilot-Kunden. Im Segment Platform, Consulting & Support Services bietet das Unternehmen Zugang zu seinen Quantum-Computern als Cloud-Dienst über die eigene Plattform und über Drittanbieter wie Amazon Braket, Microsoft Azure Quantum und Google Cloud, ergänzt um Beratungs- und Support-Dienstleistungen für Endkunden. Der Konzern erzielt insgesamt nur geringe Erlöse im Verhältnis zu seinen Forschungs- und Entwicklungs-Investitionen und ist auf den langfristigen Erfolg der Quantum-Computing-Technologie angewiesen. Die Ergebnisse hängen vom technologischen Fortschritt der Quantum-Computing-Industrie ab.

Marktstellung, Zukunftsperspektiven, Risiken, Konkurrenz

Als eines der führenden Pionierunternehmen im Bereich des Quantencomputings nimmt IonQ eine herausragende Stellung in einer der zukunftsträchtigsten Technologien der heutigen Zeit ein. Der US-amerikanische Spezialist hat sich als erster reiner Börsenvertreter dieser Branche etabliert und stützt seine Technologiestrategie primär auf die Architektur gefangener Ionen. Dieser Ansatz unterscheidet sich grundlegend von den supraleitenden Qubits großer Tech-Giganten wie IBM oder Alphabet. Während supraleitende Systeme extrem aufwendige Kühlungen nahe dem absoluten Nullpunkt benötigen und oft mit höheren Fehlerraten zu kämpfen haben, zeichnet sich die Ionenfallentechnologie durch eine außergewöhnlich hohe Präzision der Quantengatter und längere Kohärenzzeiten aus. Im Vergleich zu Spezialanbietern wie D-Wave, die vor allem auf Quanten-Annealing für reine Optimierungsaufgaben setzen, verfolgt der Pionier ein universelles, gatterbasiertes Modell, das für ein weitaus breiteres Spektrum an komplexen Simulationen, Kryptografie und maschinellem Lernen geeignet ist. Durch strategische Partnerschaften mit den führenden Cloud-Anbietern sowie Regierungs- und Verteidigungsaufträgen konnte sich die Firma eine führende kommerzielle Marktposition erarbeiten und als erster reiner Branchenakteur bedeutende dreistellige Millionenumsätze erzielen.

Trotz dieser eindrucksvollen operativen Meilensteine erlebte der Aktienkurs des Anbieters zuletzt einen dramatischen Einbruch von über fünfzig Prozent gegenüber seinen Höchstständen. Hauptursache für diese massive Korrektur war eine vorausgegangene extreme Überbewertung der Aktie, die nach einer spekulativen Hype-Welle auf astronomische Niveaus geklettert war. Die Anleger sahen sich mit einem extrem hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis konfrontiert, das keinerlei Raum für operative Verzögerungen ließ. Als die Unternehmensführung eine umfangreiche Kapitalerhöhung im Milliardenbereich durchführte, um die finanzielle Handlungsfähigkeit langfristig zu sichern, führte die damit verbundene Verwässerung der bestehenden Anteile zu einer Welle von Verkäufen. Gleichzeitig belasten weiterhin immense operative Verluste das Ergebnis, da die Ausgaben für Forschung, Entwicklung und die vertikale Integration der Lieferkette den erzielten Umsatz um ein Vielfaches übersteigen. Berichte kritischer Marktbeobachter sowie eine allgemeine Abkehr der Investoren von noch unprofitablen Hochtechnologie-Aktien verstärkten den Abwärtsdruck zusätzlich und holten die Bewertung auf ein fundierteres Niveau zurück.

Für die Zukunft stehen den verbleibenden Risiken jedoch beträchtliche Chancen gegenüber. Der Entwickler verfügt dank der vergangenen Kapitalmaßnahmen über eine enorm solide Liquiditätsausstattung von mehreren Milliarden US-Dollar, die das Überleben und die Weiterentwicklung über viele Jahre hinweg absichert, ohne dass kurzfristig neue Schulden aufgenommen werden müssen. Durch gezielte Übernahmen von Halbleiter- und Chip-Fertigern strebt das Unternehmen die Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette an, um Fertigungskosten zu senken und Hardware-Innovationen zu beschleunigen. Sollte es gelingen, die gesteckten Meilensteine bei der Skalierung der nutzbaren Qubits pünktlich zu erreichen und den Weg von der reinen Forschung hin zu praxistauglichen industriellen Anwendungen im Quantenvorteil zu bewältigen, besitzt der Akteur hervorragende Aussichten auf eine langfristige Marktführerschaft. Das größte Risiko bleibt dabei der zeitliche Horizont, da der Weg bis zur flächendeckenden Kommerzialisierung und nachhaltigen Profitabilität lang ist und etablierte Großkonzerne mit ihren schier unbegrenzten Ressourcen den Wettbewerbsdruck kontinuierlich hochhalten.

Unternehmenskennzahl / Eigenschaft IonQ Rigetti Computing D-Wave Quantum Quantum Computing Inc. (QCI) Börsenkürzel / Börse IONQ (NYSE) RGTI (NASDAQ) QBTS (NYSE) QUBT (NASDAQ) Marktkapitalisierung (Ca.-Werte) ~10,7 Mrd. USD ~4,7 Mrd. USD ~2,5 – 3,5 Mrd. USD ~1,0 – 1,5 Mrd. USD Jahresumsatz (TTM / LTM) ~130 Mio. USD ~15 – 20 Mio. USD ~25 Mio. USD ~4,3 Mio. USD Geschätztes Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) ~80x – 85x ~230x – 250x ~100x – 120x >250x Barreserven / Cash Runway ~1,2 – 1,5 Mrd. USD ~569 Mio. USD ~588 Mio. USD ~80 – 120 Mio. USD Verwendete Technologie-Architektur Gefangene Ionen (Trapped Ions) Supraleitende Qubits (Superconducting) Quanten-Annealing (und neu: Gatterbasiert) Nanophotonik / Optik (Photonic Quantum) Hauptsächlicher Anwendungsfokus Universelles Gattermodell (Chemie, KI, Optimierung) Universelles Gattermodell (Hybrid-Cloud, Forschung) Spezifische Optimierungsprobleme (Logistik, Finanzen) Optimierung, Sensorik & Cyber-Sicherheit Marktanteil / Positionierung Marktführer unter den Pure-Play-Aktien bei Umsatz und Bewertung Stark bei Regierungsprojekten & Forschungs-Hardware Pionier für kommerzielles Annealing, hohe Buchungszahlen Nischenanbieter für photonische Systeme

Zusammengefasst und auf den Punkt gebracht:

1. Echte kommerzielle Traktion: Mit einem Jahresumsatz von rund 130 Millionen US-Dollar erwirtschaftet IonQ ein Vielfaches seiner direkten Börsenkonkurrenten (wie Rigetti oder D-Wave, die meist nur auf einstellige bis niedrige zweistellige Millionenbeträge kommen). Das zeigt, dass das Geschäftsmodell und die Technologie bereits heute echte Kundenbudgets anziehen.

2. Finanzielle Überlebensgarantie (Runway): Da die gesamte Branche noch hohe Verluste schreibt und bis zur echten Marktreife („Quantenvorteil“) Jahre vergehen werden, entscheidet das verfügbare Geld über Leben und Tod. Mit über 1,2 Milliarden US-Dollar an Cash-Reserven hat IonQ das größte Polster der Branche. Es kann Forschungs- und Entwicklungskosten jahrelang aus eigener Kraft stemmen, ohne pleitezugehen oder ständig neue Schulden aufnehmen zu müssen.

3. Relativ solide Basis trotz hoher Bewertung: Zwar ist die Aktie wie der gesamte Sektor sehr hoch bewertet (hohes KUV), aber im direkten Vergleich zu Wettbewerbern wird IonQ nicht nur durch reine Spekulation getragen, sondern durch reale Umsätze und ein starkes Barmittel-Fundament untermauert.

Kurz gesagt: IonQ hat derzeit die besten Karten im Spiel, um den langen und teuren Weg bis zur kommerziellen Quanten-Revolution als eigenständiges Unternehmen erfolgreich zu überstehen.

Senkrechter Kurseinbruch: Chance oder Risiko?

An der Börse gibt es keine Chance, ohne dass spezifische Risiken eingegangen werden müssen. Wenn eine Aktie derart steil fällt, ist in der Regel aus irgendeinem Grund Panik und Angst im Markt. Die hohen Forschungskosten belasten hier, wie wir bereits aufzeigten. Die jüngste Verkaufswelle fällt noch steiler aus, als jene, die es ab Oktober des Vorjahres gegeben hatte. Unserer Erfahrung nach sind besonders die steilen Parts eines Trends nicht nachhaltig, sprich: sie werden meist gekontert. Das aktuelle Kursniveau ist umso interessanter, als wir zwischen 20 und 32 US-Dollar eine breit gefächerte Unterstützungszone im Chart ausmachen können. Besonders der Bereich 30 bis 32,80 Dollar ist markant. Hier treffen horizontale Supports und Aufwärtstrendlinien zusammen und bilden Kreuz-Unterstützungen.

Erste Tranchen antizyklischer Longs können unseres Erachtens nun eröffnet werden, wobei auch noch viel Pulver trocken gehalten werden sollte, um innerhalb der beschriebenen Zone einen guten Mischkurs erzielen zu können. Dreht der Aktienkurs gen Norden, so wäre zunächst Luft für eine Erholung bis etwa 48 Dollar. Weiter oben befindet sich ein Widerstands-Cluster von 70 bis 73,30 US-Dollar, wie wir sehen können.

Eine zweite Tranche Longs bietet sich nahe 30 US-Dollar an, eine dritte im Falle eines Rückgangs der Notierungen bis 24 Dollar.

Quelle: www.tradingview.com

Fundamentale Kennziffern unter der Lupe

Das Unternehmen schreibt derzeit noch keine schwarzen Zahlen. Bis 2029 soll sich der Verlust sogar bis auf 2 US-Dollar je Aktie ausweiten. Das lastet derzeit auf dem Kurs. Positive Aspekte, wie die geringe Verschuldung (nahezu Null) oder die enormen Margen, die das Unternehmen erzielen kann, wenn alles nur einigermaßen gemäß Prognose laufen sollte, werden ausgeblendet.

Fazit

Eine hochspekulative Chance, in die man unseres Erachtens nur Kleinstbeträge investieren sollte. Wenn die Story ins Laufen kommen sollte, dann hat diese Aktie das Potenzial, sich zu verzehnfachen. Für Käufe in mehreren kleinen Tranchen haben wir ein geeignetes Produkt ausgewählt, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf IonQ

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open End Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und K.O.-Schwelle gleichauf bei 22,14 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 32,84 Dollar entspricht das einem Hebel von 2,65. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UG5AWL.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 48 und 70-73 USD

Unterstützungen: 30 und 33 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf IonQ

Basiswert IonQ WKN UG5AWL ISIN DE000UG5AWL7 Basispreis 22,14 USD K.O.-Schwelle 22,14 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 2,65 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.