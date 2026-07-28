Nairobi, ⁠28. Jul (Reuters) - Uganda hat den jüngsten Ebola-Ausbruch im Land offiziell für beendet erklärt. Mit ‌dem Virus hatten sich 20 Menschen infiziert, zwei von ihnen ⁠starben. ⁠Gesundheitsminister Chris Baryomunsi sagte am Dienstag, das Ministerium habe landesweit eine intensive Überwachung aufrechterhalten. Es seien keine neuen ‌Ebola-Fälle mehr nachgewiesen ‌worden.

Der Ausbruch war Mitte Mai bekannt gegeben worden. 15 der ⁠20 Infizierten hatten sich in ‌der benachbarten Demokratischen ⁠Republik Kongo angesteckt. Das zentralafrikanische Land gilt als Epizentrum der aktuellen Epidemie. Dort ‌liegt ⁠die Zahl der bestätigten ⁠Fälle inzwischen bei mehr als 3000.

(Bericht von Vincent Mumo Nzilani, bearbeitet von Patricia Weiß, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)