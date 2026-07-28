Konsumgüter-Aktie mit Preismacht

Unilever: Warum die Aktie eine Neubewertung verdient

onvista · Uhr

Unilever liefert überraschend starke Umsätze und zeigt Preismacht. Die Aktie bricht dynamisch aus und kann bei anhaltendem Wachstum eine Neubewertung erreichen.

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Was bewegt die Aktie?

Unilever zählt zu den stärksten Aktien des Tages und steigt fast acht Prozent. Das Unternehmen profitiert von überraschend starken Umsätzen im zweiten Quartal. Besonders wichtig: Unilever konnte Preise erhöhen und gleichzeitig höhere Absatzmengen erzielen.

Das ist bei Konsumenten, die in Europa weiter unter Inflation leiden, ein starkes Signal. Marken wie Rexona, Dove, Knorr und Vaseline gehören zum täglichen Bedarf. Die Nachfrage bleibt damit robuster, als viele Marktteilnehmer erwartet hatten.

Die Aktie gewinnt dadurch wieder den Charakter einer Wachstumsstory. Entscheidend wird nun, ob das starke Wachstum im nächsten Quartal anhält. Dann könnte der Markt Unilever höher bewerten.

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei etwa 16,6. In den vergangenen fünf Jahren lag die Bewertung eher um 17,6. Nach dem Kurssprung rückt die Aktie zwar näher an diesen historischen Bereich heran, doch bei weiterem Wachstum wäre auch eine etwas höhere Bewertung vertretbar.

Charttechnik

Unilever kehrt nach einem Ausbruch nach unten wieder in die alte Seitwärtsrange zurück. Das Doppeltief ist bestätigt, das erste Kursziel um 4,75 bis 4,80 Pfund wurde erreicht. Die Dynamik spricht nun für einen Lauf Richtung 5,30 Pfund.

Martins Einschätzung

Unilever überzeugt mit Wachstum, Preismacht und starkem Momentum. Positive Einschätzungen von JPMorgan und Barclays stützen den Trend zusätzlich. Die Aktie bleibt nach dem Kurssprung interessant, wenn die nächsten Zahlen die Entwicklung bestätigen.

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