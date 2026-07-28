Waldbrände in Frankreich: Feuerwehr dämmt Brand bei Bordeaux ein

- von ⁠Yves Herman und Janis Laizans

Bordeaux, 28. Jul (Reuters) - Feuerwehrleute haben den riesigen Waldbrand im Südwesten Frankreichs bei Bordeaux über Nacht eingedämmt. Die Lage bleibe aber schwierig, sagte die Senatorin für das Departement Gironde, Nathalie ‌Delattre, am Dienstag dem Sender BFM TV. Alles werde davon abhängen, wie die Feuerwehrleute vor Ort vorankämen. Zugleich wappnet sich Frankreich ⁠für ⁠die vierte große Hitzewelle des Jahres. In Bordeaux werden im Tagesverlauf Temperaturen von 33 Grad erwartet. Die Hitze und die extreme Trockenheit erhöhen den Druck auf die Einsatzkräfte.

Frankreich erlebt eine beispiellose Waldbrandsaison. Die verbrannte Fläche hat bereits den bisherigen Rekord aus dem ‌Jahr 2022 übertroffen. Präsident Emmanuel Macron sprach ‌am Montagabend bei einem Besuch in der Region von der schwersten Lage seit dem Zweiten Weltkrieg. In dem von Pinienwäldern geprägten Gebiet ⁠südwestlich von Bordeaux sind schon 42.000 Hektar Land verbrannt. Rund 220.000 ‌Menschen wurden in Sicherheit gebracht, darunter ⁠Urlauber und Anwohner.

In der Gegend von Biscarrosse, rund 40 Kilometer südlich, hat sich die Lage indes nach einem anderen Waldbrand in der vergangenen Woche wieder etwas normalisiert. Rund ‌15.000 Menschen konnten schrittweise in ⁠ihre Häuser und auf einen nahegelegenen ⁠Campingplatz zurückkehren, wie die örtliche Verwaltung mitteilte. Die positive Entwicklung bedeute jedoch nicht, dass die Gefahr gebannt sei. Aufflammende Feuer seien weiterhin möglich, insbesondere aufgrund von Wind und Trockenheit. Der Wetterdienst Meteo France teilte mit, dass die Temperaturen in der Region nachmittags ansteigen und am Mittwoch einen Spitzenwert von 37 Grad erreichen sollen.

(Bericht von Yves Herman, Manuel Ausloos, Inti Landauro, ⁠Sarah Meysonnier. Bearbeitet von Holger Hansen.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)