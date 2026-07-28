Was braucht erfolgreiches Trading wirklich? - Kostenloses Webinar heute um 19:00 Uhr

Was braucht erfolgreiches Trading wirklich?

Im ersten Webinar der dreiteiligen Serie erfahrt ihr, worauf es im professionellen Trading wirklich ankommt. Anhand echter Live-Beispiele zeigen wir, wie wir Chancen bewerten, Märkte analysieren und Trades gezielt planen, umsetzen und managen.

Im Fokus stehen Bewegung, Liquidität, Katalysatoren und der richtige Marktkontext. Behandelt werden Futures wie ES, NQ, Russell, Öl, Gold, EUR/USD sowie US-Aktien.

Dienstag, 28.07.26, 19:00 Uhr

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.