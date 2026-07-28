WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 10. August

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 28. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group, Q2-Zahlen (8.00 Analystencall, 9.15 Pk) 07:00 DEU: Teamviewer, Q2-Zahlen (10.00 Analystencall) 07:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen 07:15 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Unilever, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: GSK, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: MAN Group, Halbjahreszahlen 09:00 NLD: Philips, Conference Call Halbjahreszahlen 11:30 USA: Pfizer, Hauptversammlung 12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen 12:00 USA: Sherwin-Williams, Q2-Zahlen 12:55 USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen 13:00 USA: American Tower, Q2-Zahlen 13:00 USA: Transunion, Q2-Zahlen 13:00 USA: Invesco Ltd, Q2-Zahlen 13:15 USA: S&P Global, Q2-Zahlen 13:15 USA: Paypal, Q2-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen 14:00 USA: Linde, Hauptversammlung 17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen 18:00 NLD: AMS International, Halbjahreszahlen 22:00 CHE: Logitech, Q1-Zahlen 22:00 USA: Visa, Q3-Zahlen 22:05 USA: Ford Motor, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mondelez, Q2-Zahlen 22:10 USA: NXP Semiconductor, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 7/26 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q2/26 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 6/26 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 14:15 USA: ADP-Index 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 6/26 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 5/26 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 7/26 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 7/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Jahresentgelt für Riester-Bausparvertrag, Karlsruhe EUR: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten (Fischerei) (bis 29.7.26) --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 29. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen 06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q2/26 06:00 GBR: Standard Chartered, Q2-Zahlen 06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen 06:45 DEU: Krones, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall) 06:45 CHE: UBS, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystencall) 07:00 DEU: BASF, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: Porsche AG, Halbjahreszahlen (8.00 Analystencall) 07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen (10.00 Analystencall) 07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen (14.00 Analystencall) 07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Nexans, Halbjahreszahlen 07:00 SWE: Electrolux, Q2-Zahlen 07:25 ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen und 2026-2028 Business Plan 07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Umsatz 07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen 07:30 ESP: Telefonica, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Legrand, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz 07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen 07:45 ITA: Eni, Halbjahreszahlen 08:00 CHE: Glencore, Q2-Umsatz 08:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Sage Group, Q3-Umsatz 08:00 IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen 09:00 ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen 12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen 12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen 12:30 USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen 12:45 USA: Biogen Inc., Q2-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen 13:00 USA: General Dynamics, Q2-Zahlen 13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Kleppiere, Halbjahreszahlen 17:45 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen 17:45 NLD: Airbus, Halbjahreszahlen (18.30 Conference Call) 18:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Lam Research, Q4-Zahlen 22:00 USA: Microsoft, Q4-Zahlen 22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen 22:05 USA: Meta, Q2-Zahlen 22:30 GBR: ARM Holding, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: ACS, Halbjahreszahlen ITA: Banca Generali, Q2-Zahlen USA: Fortinet, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 6/26 (endgültig) 08:00 DEU: Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts (endgültige Ergebnisse), Jahr 2025 08:00 DEU: Außenhandelspreise 6/26 11:00 BEL: BIP Q2/26 (vorab) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche9 18:00 RUS: Arbeitslosenquote 6/26 20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Kevin Warsh) SONSTIGE TERMINE IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten (Fischerei), Cork (2. und letzter Tag) --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 30. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 02:00 KOR: Samsung Electronics, Q2-Zahlen 06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Alzchem, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Halbjahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Knorr Bremse, Q2-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: UCB, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Inficon, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: DSM-Firmenich, Halbjahreszahlen 07:00 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Scor, Halbjahreszahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Symrise, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen 07:30 DEU: BMW, Halbjahreszahlen (8.30 Pk, 10.15 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Baader Bank, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: Andritz, Q2-Zahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen (11.00 Pressegespräch) 07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Accor, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen 07:30 KOR: LG Electronics, Q2-Zahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1. Halbjahr 2026 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Mondi, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Haleon, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Helios Towers, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q2-Zahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: LSE, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen 08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen (14.00 Presse- und Analystencall) 10:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pressekonferenz 10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Halbjahreszahlen (16.00 Analystencall) 12:30 USA: International Paper, Q2-Zahlen 12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen 12:30 USA: Hershey, Q2-Zahlen 12:45 ITA: Ferrari, Q2-Zahlen 13:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen 13:00 USA: Altria Group, Q2-Zahlen 13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen 13:15 USA: Baxter International, Q2-Zahlen 13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Atos, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen 18:00 ITA: Enel, Halbjahreszahlen 18:00 NLD: Euronext, Halbjahreszahlen 18:15 NLD: Universal Music Group, Q2-Zahlen 22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q2-Zahlen 22:00 USA: Edison International, Q2-Zahlen 22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen 22:05 USA: Amazon, Q2-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen ITA: Prada, Halbjahreszahlen ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen PRT: EDP, Halbjahreszahlen USA: KKR & Co, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:30 FRA: Konsumausgaben 6/26 07:30 FRA: BIP Q2/26 (vorab) 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 6/26 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 6/26 08:30 HUN: Handelsbilanz 6/26 08:30 HUN: BIP Q2/26 (vorab) 09:00 CHE: KOF Frühindikator 7/26 09:00 AUT: BIP Q2/26 (vorab) 09:00 ESP: BIP Q2/26 (vorab) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/26 (vorab) 09:30 NLD: BIP Q2/26 (vorab) 10:00 DEU: BIP Q2/26 (Schnellmeldung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 7/26 10:00 ITA: BIP Q2/26 (vorab) 10:30 PRT: BIP Q2/26 (vorab) 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 7/26 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig) 11:00 ITA: Arbeitslosenquote 6/26 11:00 EUR: BIP Q2/26 (vorab) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 6/26 11:30 BEL: Verbraucherpreise 7/26 12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 6/26 14:30 USA: Realeinkommen 6/26 14:30 USA: PCE-Preisindex 6/26 14:30 USA: BIP Q2/26 (vorab) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 31. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen 06:30 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Fuchs, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz) 07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen 07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Forvia, Halbjahreszahlen 07:45 FRA: Engie, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz) 08:00 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Natwest, Halbjahreszahlen 12:00 GBR: Linde, Q2-Zahlen 12:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen 12:45 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen 13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen 13:00 USA: Moderna, Q2-Zahlen 13:45 USA: AbbVie, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Eaton, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 01:30 JPN: Verbrauchervertrauen Tokio 7/26 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 6/26 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 6/26 01:50 JPN: Industrieproduktion 6/26 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 6/26 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/26 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 7/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 6/26 09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 09:30 POL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 7/26 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 7/26 10:00 ITA: Economic Sentiment 7/26 11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q2/26 15:45 USA: MNI Chicago PMI 7/26 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig) DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 3. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen 09:25 JPN: Nissan, Q1-Zahlen 13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen 22:00 USA: Snap, Q2-Zahlen 22:05 USA: Palantir Technologies, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Loews, Q2-Zahlen USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen USA: Palantir, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 08:30 CHE: Verbraucherpreise 7/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/26 16:00 USA: Bauinvestitionen 6/26 SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 4. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen 06:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen 06:25 JPN: Toyota, Q1-Zahlen 06:30 JPN: Mazda Motor, Q1-Zahlen 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 11.30 Analystencall) 07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 AUT: AT&S, Q1-Zahlen 07:00 AUT: AMS Osram, Q2-Zahlen 07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen (9.00 Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Continental, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: Bayer, Q2-Zahlen 12:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen 12:00 USA: DuPont de Nemours, Q2-Zahlen 12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen 12:30 USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen 12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen 12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen 13:00 USA: McDonalds, Q2-Zahlen 13:30 USA: Cummins, Q2-Zahlen 22:00 USA: Amgen, Q2-Zahlen 22:00 USA: Pinterest, Q2-Zahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mattel, Q2-Zahlen 22:15 USA: AMD, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen USA: The Mosaic, Q2-Zahlen USA: SpaceX, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 7/26 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 6/26 14:30 USA: Handelsbilanz 6/26 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 6/26 16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 6/26 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Festakt Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zum 75-jähriges Bestehen, Flensburg --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 5. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 DEU: Basler, Q2-Zahlen (14.00 Analystencall) 06:45 DEU: Fresenius, Q2-Zahlen (10.00 Pk) 07:00 DEU: DHL Group, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk) 07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen (8.30 Pk) 07:00 DEU: Vonovia Q2-Zahlen, Bochum 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Sandoz, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (8.00 Pk) 07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen 07:30 NLD: Ahold Delhaize, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Beiersdorf, Halbjahreszahlen 08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Next, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen 08:00 JPN: Suzuki Motor, Q1-Zahlen 08:00 JPN: Honda Motor, Q1-Zahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: VDMA zum Auftragseingang Juni 2026 und 2. Quartal 2026 12:45 USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen 12:45 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen 13:00 USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen 15:00 NLD: Akzo Nobel, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 CHE: Transocean, Q2-Zahlen 22:00 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen 22:00 USA: Expedia, Q2-Zahlen 22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen 22:00 USA: Sandisk, Jahreszahlen 22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KfW, Förder- und Geschäftszahlen 1. Halbjahr 2026 USA: BorgWarner, Q2-Zahlen USA: Honeywell Aerospace, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 08:45 FRA: Industrieproduktion 6/26 09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 7/26 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 7/26 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 6. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Adecco, Q2-Zahlen 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: Aurubis, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen (10.00 Pk) 07:00 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Ionos, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Aumovio, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 14.30 Analystencall) 07:00 DEU: Kontron, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall) 07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen 07:00 LUX: SAF Holland, Q2-Zahlen 07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q2-Zahlen 07:00 ITA: Generali Group, Halbjahreszahlen 07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen 07:30 DEU: 1&1, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q2-Zahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat1, Halbjahreszahlen (8.30 Pk) 07:30 DEU: SGL, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q2-zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Renk, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Suss Mircotec, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: GFT, Q2-Zahlen 08:00 DEU: OHB, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Diageo, Jahreszahlen und Strategie Update 08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen 08:30 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen 08:30 JPN: Softbank, Q1-zahlen 09:00 DEU: KSB, Halbjahreszahlen 13:00 USA: ConocoPhillips, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Rheinmetall, Bericht zum 2. Quartal 14:00 USA: Fox Corp, Q4-Zahlen 22:00 USA: Lyft, Q2-Zahlen 22:00 USA: Airbnb, Q2-Zahlen 22:00 USA: American International Group, Q2-Zahlen 22:00 USA: ResMed, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 6/26 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 6/26 08:30 HUN: Industrieproduktion 6/26 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 7/26 09:00 ESP: Industrieproduktion 6/26 10:00 ITA: Industrieproduktion 6/26 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 6/26 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 7/26 14:30 US: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q2/26 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: ISM Index Dienste 7/26 SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 7. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen (10.30 Pk, 14.30 Analystencall) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen (detailliert) (8.00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall) 07:30 DEU: Munich Re, Q2-Zahlen (8.30 Pk) 08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen 09:00 DEU: EnBW, Halbjahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall) 10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR CHN: Im- und Exporte 7/26 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/26 (vorläufig) 07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q2/26 08:00 DEU: Handelsbilanz 6/26 08:00 DEU: Industrieproduktion 6/26 08:00 NOR: Industrieproduktion 6/26 08:30 HUN: Verbraucherpreise 7/26 08:45 FRA: Leistungsbilanz 6/26 08:45 FRA: Handelsbilanz 6/26 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 7/26 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 7/26 11:00 GRC: Verbraucherpreise 7/26 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 7/26 21:00 USA: Konsumentenkredite 6/26 SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 9. AUGUST TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 7/26 03:30 CHN: Verbraucherpreise 7/26 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen 17:45 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen 22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 6/26 01:50 JPN: Handelsbilanz 6/26 08:00 NOR: Verbraucherpreise 7/26 08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/26 08:00 ROU: Handelsbilanz 6/26 08:00 SWE: Industrieaufträge 6/26 08:00 AUS: Industrieproduktion 6/26 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 8/26 11:00 GRC: Industrieproduktion 6/26 SONSTIGE TERMINE -- ---------------------------------------------------------------------------------------

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