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10-jährige Rendite Deutschland - Höchster Monatsschlusskurs seit 2011?

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Höchster Monatsschlusskurs seit 2011?

Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo lohnt der Blick auf den Kursverlauf der 10-jährigen Rendite Deutschland besonders. Die letzten Monate hatte sich das Zinsbarometer immer wieder mit der 3 %-Marke auseinandergesetzt. Zuvor pendelte die „10-jährige“ sehr lange zwischen 2 % auf der Unter- und 3 % auf der Oberseite seitwärts. Aufgrund des jüngsten Zinsanstiegs droht nun erstmals ein Monatsschlusskurs nachhaltig oberhalb des beschriebenen Deckels. Apropos: Dieser Ausbruch wäre mit dem höchsten Monatsschlusskurs seit dem Jahr 2011 verbunden (siehe Chart). Übergeordnet besteht damit die Gefahr, dass nach dem dynamischen Zinsanstieg von 2021 bis 2023 und der darauffolgenden Konsolidierung der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend nun wieder Fahrt aufnimmt. Aus der Höhe der o. g. Schiebezone ergibt sich ein langfristiges Kursziel von „4 % plus“. Auf der Unterseite fungieren neben den Ausbruchsmarken bei 3,02/2,94 % vor allem die Kumulationszone aus der 38-Monats-Linie und dem Abwärtstrend seit den 1990er-Jahren (akt. bei 2,57/2,55 %) als wichtiger Rückzugsbereich.

10-jährige Rendite Deutschland (Monthly)

Chart 10-jährige Rendite Deutschland
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite Deutschland

Chart 10-jährige Rendite Deutschland
Quelle: LSEG, tradesignal²



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