Geschäftszahlen enttäuschen

Hermes auf Tief seit Anfang 2023

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Luxusgüter
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PARIS (dpa-AFX) - Eine hinter den Analystenerwartungen zurückgebliebene Entwicklung der Leder-Sparte von Hermes im zweiten Quartal sowie Aussagen des Finanzvorstandes (CFO) während der Telefonkonferenz mit Analysten haben die Aktie des Luxusgüterherstellers am Mittwoch auf Talfahrt geschickt.

Am späteren Vormittag sackte das Papier um 10,5 Prozent auf 1.520 Euro ab auf den tiefsten Stand seit Januar 2023. Der Kursverlust seit Jahresbeginn weitete sich zugleich auf fast 30 Prozent aus.

Das Papier des französischen Unternehmens weitete seine Verluste aus, nachdem Finanzvorstand Eric Du Halgouet für das Jahr 2027 geringere Preiserhöhungen als im laufenden Jahr in Aussicht gestellt hatte.

Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank Research sprach zwar von einer soliden Umsatzentwicklung, doch sei dessen Qualität durchwachsen gewesen. Das wichtige Segment Lederwaren sei mit seinem Wachstum hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während die Region Amerika und auch Japan sehr stark abschnitten. Das Wachstum in Europa habe ebenfalls etwas enttäuscht./ck/mis

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