AKTIE IM FOKUS: Medios stürzen nach Gewinnwarnung ab

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Gewinnwarnung von Medios hat den Aktienkurs des Herstellers von Spezialpharmazeutika am Mittwoch auf Talfahrt geschickt.

Mit einem Abschlag von 7,7 Prozent auf 11,30 Euro fielen sie auf den tiefsten Stand seit April vergangenen Jahres. Sie waren der größte Kursverlierer im SDax der kleineren Börsentitel.

Die Reform des deutschen Gesundheitswesens und die Preise lasteten auf den Ergebnissen des Unternehmens, schrieb Michael Kuhn von der Deutschen Bank. Der Mittelwert des gesenkten Zielkorridors für den operativen Gewinn (Ebitda) liege um etwa acht Prozent unter der Konsensschätzung.

Die Probleme lägen bei den Preisen, der Produktpalette und den Margen, nicht aber bei der Nachfrage./bek/zb

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