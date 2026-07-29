AKTIE IM FOKUS: Porsche AG legen zu - Jefferies: starke operative Marge

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-MobilitätLuxusgüter
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Kurs des Sportwagenbauers Porsche AG dürfte am Mittwoch die Gewinne vom Vortag ausbauen. Auf Tradegate stiegen er um zweieinhalb Prozent auf 46 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Vortag. Damit verblieben sie allerdings in der jüngsten Handelsspanne, die von 43 bis 47 Euro reicht.

Nach einer Analystenveranstaltung vor den Quartalszahlen und Indikation des Mutterkonzerns VW zur Porsche AG habe es keine größeren Überraschungen mehr gegeben, schrieb Philippe Houchois vom Investmenthaus Jefferies.

Der Automobilexperte attestierte den Stuttgartern allerdings eine starke Profitabilität im operativen Geschäft. Die bereinigte operative Marge im Automobilgeschäft liege deutlich über der Konsensprognose./bek/mis

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