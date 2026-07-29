AKTIE IM FOKUS: Reckitt auf Erholungskurs - Geschäftsbelebung treibt Aktie an

LONDON (dpa-AFX) - Signale einer Geschäftsbelebung haben den Aktien des britischen Konsumgüterkonzerns Reckitt am Mittwoch Rückenwind verliehen. Ihr Kurs legte am Vormittag bis zu 7 Prozent auf 5.558 Pence zu. Das Niveau konnte das Papier nicht ganz halten, lag aber am späten Vormittag immer noch fünf Prozent im Plus.

Damit setzte sich die jüngste Erholung fort, nachdem der Kurs zwischen Ende Februar und Anfang Juni um ein Drittel eingebrochen war. Mit dem aktuellen Kurssprung kosten die Papiere nun wieder so viel wie Anfang März.

Die Nachfrage nach Reinigungs- und Hygieneprodukten in großen Märkten wie China und Indien trieb die Geschäftserholung von Reckitt voran. Dank eines Umsatzwachstums von 4,2 Prozent im zweiten Quartal ergebe sich für das erste Halbjahr ein Erlösplus von 2,7 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte.

Analyst Callum Elliott von Bernstein Research sprach in einer ersten Reaktion von starken Geschäftszahlen. Das Umsatzwachstum liege ein gutes Stück über der mittleren Markterwartung, und auch die Gewinnmargen seien deutlich besser ausgefallen./mis/zb