Aktien Frankfurt Eröffnung: Quartalszahlen stützen Dax - Iran-Krieg im Fokus

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Gut aufgenommene Quartalszahlen haben am Mittwoch im Dax der Belastung durch neuerliche Angriffe des Iran im Krieg mit den USA entgegengewirkt. Der deutsche Leitindex legte in den ersten Minuten auf Xetra um 0,30 Prozent auf 25.541 Punkte zu.

Damit testet er erneut die Hürde im Bereich etwas über 25.550 Punkten, an der er an den beiden Tagen davor jeweils zurückgeprallt war. Auf den vorderen Plätzen im Dax verbuchten die Aktien von Deutsche Bank , RWE und BASF nach Veröffentlichungen von Geschäftszahlen deutliche Kursgewinne.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Mittwoch um 0,19 Prozent auf 32.334 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 0,2 Prozent zu.

Erstmals seit dem vorläufigen Stopp der US-Angriffe auf Ziele im Iran haben Teherans Streitkräfte nach Darstellung des US-Militärs mehrere ballistische Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgefeuert. Alle Geschosse seien abgefangen worden, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit, ohne Angabe des Ziels der Angriffe. Die Preise für Öl und Gas legten am Mittwoch wieder zu./ajx/mis

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