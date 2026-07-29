Alibaba: Liefert der Chip-Börsengang den Zugang zu verborgenen Reserven?

Der Börsengang von CXMT am 27. Juli bescherte Alibaba durch einen Wertzuwachs der Aktien von etwa 470 % beträchtliche stille Reserven. Neben Hardware investiert der Konzern intensiv in offene KI-Modelle wie Kimi K3, um die eigene Infrastruktur abzusichern. Regulatorische Risiken bleiben bestehen, was eine aktuelle EU-Strafzahlung für die Tochtergesellschaft AliExpress in Höhe von 550 Millionen Euro belegt.

Strategische Kapitalallokation im Halbleitersektor

Am 27. Juli 2026 erlebte der asiatische Speichermarkt mit dem Börsengang von ChangXin Memory Technologies (CXMT) in Shanghai eine bemerkenswerte Kapitalmaßnahme. Die Aktien des Halbleiterproduzenten verzeichneten am ersten Handelstag einen Zuwachs von rund 470 % gegenüber dem Ausgabepreis. Die für Privatanleger reservierte Tranche ist 212-fach überzeichnet – laut Bloomberg rund das Zehnfache des Rekord-Börsengangs von SpaceX. Der DRAM-Hersteller aus Hefei unter Führung von Zhu Yiming hat mit bis zu 66,6 Mrd. Yuan den zweitgrößten IPO der chinesischen Geschichte hingelegt und gilt als Pekings beste Wette auf Speicher-Autarkie; trotz der halben Billion Dollar bleibt CXMT jedoch klar hinter SK Hynix mit 881 Mrd. USD und Micron mit rund 1 Bio. USD zurück, und Bloomberg erinnert daran, dass chinesische Mega-Börsengänge oft Marktkorrekturen vorausgingen.