ANALYSE-FLASH: Berenberg startet MLP mit 'Buy' - Ziel 11,90 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat MLP mit "Buy" und einem Kursziel von 11,90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Finanzdienstleisters werde wie ein Vertriebspartner bewertet, sei aber wie eine Plattform aufgebaut, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe sich das Unternehmen von einem vertriebsabhängigen Vermittlungsmodell zu einem strukturell widerstandsfähigen Modell gewandelt, in dem sich Schwächen der verschiedenen Einnahmequellen gegenseitig ausglichen./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
MLP
MLP Group

Das könnte dich auch interessieren

Automobilkonzern
Stellantis verkauft Carsharing-Anbieter Free2move an Mutaresgestern, 06:55 Uhr · Reuters
Stellantis verkauft Carsharing-Anbieter Free2move an Mutares
Wall Street
Ausblick: Nasdaq weiter unter Druck - Dow im Plus erwartetgestern, 12:35 Uhr · dpa-AFX
Ausblick: Nasdaq weiter unter Druck - Dow im Plus erwartet
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen