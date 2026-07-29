ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Porsche AG auf 'Market-Perform'

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Thema: E-MobilitätLuxusgüter
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Umsatz des Sportwagenbauers habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Auslieferungen seien um 18 Prozent zurückgegangen, doch der starke Modellmix beim Modell 911 habe zu einem Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises um 14 Prozent geführt./rob/edh/men/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:26 / UTC

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