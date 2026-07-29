ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Renault auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der erste Eindruck sei, dass die Konsensschätzungen im ersten Halbjahr behaglich übertroffen wurden, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies deute darauf hin, dass der Autobauer über mehr Handlungsspielraum verfüge, als es dem Unternehmen zugestanden werde./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:58 / UTC

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