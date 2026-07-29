ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Rheinmetall auf 'Outperform' - Ziel 1900 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1900 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Rüstungsherstellers lägen über seinen sowie über den Markterwartungen und dies auch deutlich, schrieb Adrien Rabier in einer Schnelleinschätzung am Mittwoch. Rheinmetall gewinne nun wieder Vertrauen zurück. Zusammen mit den unerwartet guten Zahlen und einer Trendwende im Zyklus der Gewinnabwärtskorrekturen sollte dies den Aktienkurs deutlich stützen, insbesondere mit Blick auf die gegenwärtige Bewertung./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:38 / UTC
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