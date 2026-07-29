ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nordex nach Zahlen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex nach Zahlen zum zweiten Quartalauf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Windkraftanlagen-Bauer habe ein weiteres starkes Jahresviertel hinter sich, wobei die wichtigsten Kennziffern die Erwartungen übertroffen hätten, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Management sei weiterhin zuversichtlich, dass sich die Auftragsdynamik im zweiten Halbjahr fortsetzen werde. Während der Telefonkonferenz am Nachmittag erwartet der Analyst detailliertere Ausführungen zur Fortsetzung der Auftragsdynamik, zur Projektabwicklung, zur deutschen Regulierung sowie zu möglichen Störungen durch den Krieg im Nahen Osten./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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