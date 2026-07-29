ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nordex nach Zahlen auf 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex nach Zahlen zum zweiten Quartalauf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Windkraftanlagen-Bauer habe ein weiteres starkes Jahresviertel hinter sich, wobei die wichtigsten Kennziffern die Erwartungen übertroffen hätten, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Management sei weiterhin zuversichtlich, dass sich die Auftragsdynamik im zweiten Halbjahr fortsetzen werde. Während der Telefonkonferenz am Nachmittag erwartet der Analyst detailliertere Ausführungen zur Fortsetzung der Auftragsdynamik, zur Projektabwicklung, zur deutschen Regulierung sowie zu möglichen Störungen durch den Krieg im Nahen Osten./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nordex

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
Sinkende Ölpreise machen Anlegern Mut27. Juli · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Wall Street
Ausblick: Nasdaq weiter unter Druck - Dow im Plus erwartetgestern, 12:35 Uhr · dpa-AFX
Ausblick: Nasdaq weiter unter Druck - Dow im Plus erwartet
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen