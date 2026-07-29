ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Hochtief auf 493 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 508 auf 493 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen der großen Nachfrage nach Rechenzentren hätten die Ertragskennziffern des Baukonzerns seine Schätzungen erneut übertroffen, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings habe die sich verschlechternde Stimmung im Bereich Künstliche Intelligenz zu einer Abwertung des gesamten Sektors geführt. Entsprechend habe er sein Kursziel gesenkt./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 18:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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