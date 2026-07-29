ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Bank auf 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe auf ganzer Linie stark abgeschnitten, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Anleihegeschäft habe der deutsche Branchenprimus die US-Wettbewerber überflügelt. Dies sollte höhere Gewinnschätzungen (EPS) und die Neubewertung der Aktien stützen./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:04 / BST
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