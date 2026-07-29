ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Coca-Cola auf 96 Dollar - 'Overweight'

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Thema: Dividenden-Aristokraten
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola nach Quartalszahlen von 90 auf 96 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Getränkekonzern habe wieder einmal eine starke Performance abgeliefert, schrieb Andrea Teixeira in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie schraubte ihre Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2026 und 2027 leicht nach oben./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:24 / EDT

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