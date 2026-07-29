ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 225 Euro

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen um elf Prozent übertroffen, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Getrieben sei dies von den Auslieferungen in der Zivilflugzeugsparte sowie der Stärke des Rüstungs- und Weltraumbereichs./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:55 / EDT

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