ANALYSE-FLASH: RBC belässt DWS nach Zahlen auf 'Outperform'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das verwaltete Vermögen der Deutsche-Bank-Fondstochter habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings hätten höher als erwartete Kosten und deutlich geringere Gebühren dazu geführt, dass die DWS die Konsensprognose für den Vorsteuergewinn gefehlt habe./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:46 / EDT
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