ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Krones auf 191 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones nach Zahlen von 188 auf 191 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Anlagenbauers seien insgesamt positiv ausgefallen, schrieb Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen seine Ziele bestätigt./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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