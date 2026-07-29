Im Februar 2025 zerbrach eine Börsenhoffnung. Damals meldete der Münchner Flugtaxi-Pionier Lilium Insolvenz an und verkaufte schließlich im Oktober alle Patente an den US-Konkurrenten Archer Aviation. Der Traum vom deutschen Flugtaxi war damit vorerst ausgeträumt.

Doch während das deutsche Startup scheiterte, legte die Aktie des größten US-Konkurrenten Joby Aviation nur vorübergehend zu. Noch Ende Mai notierte sie rund 70 Prozent über ihrem Niveau während der Lilium-Pleite (siehe Chart unten), hat diesen Gewinn mittlerweile aber wieder vollständig abgegeben und notiert nun wieder auf dem Niveau der Insolvenz.

Ein Grund, genauer hinzuschauen: Kann aus der Zukunftsvision doch noch ein tragfähiges Geschäftsmodell werden? Und wenn ja, wie könntest du davon profitieren? Unsere Analyse liefert Antworten.

Lilium weckte übertriebene Erwartungen

Ein zentraler Fehler vieler Investoren bei Lilium war es, die Einschätzung von Ingenieuren zu ignorieren. Wie sehr die Erwartungen der Investoren und die Realität der Wissenschaftler auseinandergingen, zeigte ein Auftritt von Frank Thelen in der TV-Talkshow von Markus Lanz im November 2021.

Auf die Frage des aus Terra X bekannten Professors Harald Lesch, ob es Lilium wirklich brauche, antwortete Thelen: „Lilium schafft es, Menschen von A nach B zu bringen, ohne neue Straßen zu bauen.“ Fragen zur technischen Realisierbarkeit wich er jedoch aus.

Im Kern müssen zum Fliegen zwei Kräfte dauerhaft überwunden werden: die Schwerkraft und der Luftwiderstand. Beides erfordert enorme Mengen an Energie - und genau hier stoßen elektrische Antriebe, wie Lilium sie verwendete, an eine physikalische Hürde. In der Luftfahrt nutzt man typischerweise Kerosin. Dieser Treibstoff hat eine Energiedichte von rund 12.000 Wattstunden pro Kilogramm (Wh/kg). Heutige Akkus schaffen im besten Fall gerade einmal 300 Wh/kg.

Zum Fliegen braucht man eine sehr hohe Energiedichte

Ein Brancheninsider rechnete dem Fachmagazin Aerokurier am Beispiel Lilium vor: Um das Vorhaben umzusetzen, brauche es eine Energiedichte von 600 Wh/kg. Davon war Lilium weit entfernt.

Lilium setzte auf ein System mit bis zu 36 kleinen Mantelpropellern. Dies ermöglicht zwar eine kompakte Bauweise, bringt jedoch einen entscheidenden Nachteil mit sich: Um das hohe Gesamtgewicht des Flugtaxis senkrecht anzuheben, müssen die Propeller die Luftmassen mit einer sehr hohen Geschwindigkeit nach unten beschleunigen. Das erfordert im Schwebeflug bei Start und Landung eine extrem hohe elektrische Leistung. An diesem hohen Energiebedarf scheiterte letztlich das Konzept des deutschen Herstellers.

Der Konkurrent Joby Aviation verfolgte den umgekehrten Ansatz und nutzt sechs große Rotoren, die nach der Startphase um 90 Grad nach vorne gekippt werden (Tilt-Rotor-Design). Durch den deutlich größeren Rotordurchmesser bewegt Joby eine weitaus größere Luftmasse bei geringerer Strömungsgeschwindigkeit. Das spart beim Abheben genau die Energie ein, die das Lilium-System konstruktionsbedingt verbraucht hat.

Dieser aerodynamische Fehler spiegelt sich in den Flugdaten wider. Bereits 2021 absolvierte Joby einen unbemannten Testflug und erreichte mit einer Ladung eine Reichweite von 250 Kilometern. 2024 steigerte man den Wert mit einem Wasserstoff-Hybrid-Antrieb auf 900 Kilometer.

Lilium warb zur selben Zeit gerne mit einer Reichweite von 300 Kilometern. Die unbemannten Testflüge überschritten jedoch nie eine Dauer von wenigen Minuten.

Die wirtschaftlichen Versprechen im Check

Joby hat also bewiesen: Flugtaxis können fliegen. Aber kann man damit auch Geld verdienen? Das Beispiel der Concorde mahnt, dass Ingenieurskunst allein nicht ausreicht. Trotz Milliardensubventionen war der wirtschaftliche Betrieb des Hochgeschwindigkeits-Fliegers unmöglich.

Die drei größten Flugtaxi-Hersteller versprechen kürzeste Reisezeit zu einem Preis von rund drei Dollar pro Passagiermeile. Um diese wirtschaftlichen Versprechen kritisch zu hinterfragen, hat die Unternehmensberatung Roland Berger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 2024 eine Studie veröffentlicht. Konkret sieht man drei Anwendungsfälle:

Erstens ein Flugtaxi für den Einsatz auf kurzen Strecken in der Stadt. Das wäre allerdings ein wirtschaftliches Desaster. Um eine Gewinnmarge von 13 Prozent zu erreichen, müsste ein zehnminütiger Flug 200 bis 400 Dollar kosten. Häufige Leerflüge in der Stadt sind hierbei nicht berücksichtigt worden.

Auch der zweite Anwendungsfall, Regionalflüge mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern, lassen sich laut Studie nicht rentabel durchführen.

Der einzige sinnvolle Anwendungsfall wäre ein Flughafen-Shuttle, also eine Verbindung von einem Ort zum Flughafen. Durch Ride-Sharing und feste Flugpläne würden die Kosten so weit sinken, dass ein wirtschaftlicher Betrieb möglich wäre. Ein Flug vom gehobeneren Viertel Blankenese zum Hamburger Flughafen würde pro Passagier trotzdem noch zwischen 82 und 175 Dollar kosten.

Joby Aviation hat genau diesen Geschäftszweig für sich ausgemacht und in den letzten Monaten wichtige Zulassungen für Testflüge vom Flughafen JFK nach Manhattan erhalten. Die finale Zulassung der FAA steht noch aus. Das Unternehmen plant jedoch, bis Ende 2026 erste Umsätze mit den Flugtaxis zu generieren.Um einen weiteren Kostenblock zu senken, hat Joby 2025 Blade Air Mobility übernommen. Das Unternehmen besitzt unter anderem eigene Landeplätze in Manhattan und Saint-Tropez.

Fazit der Studie: In der Theorie lässt sich mit Flugtaxis irgendwann Geld verdienen. Bisher hat allerdings kein Anbieter bewiesen, dass das Geschäftsmodell in der Praxis funktioniert. Der Markt ist kleiner und die Kosten sowie das Risiko sind deutlich höher als von den Herstellern versprochen.

Der Blick in die Bilanzen

Für Investoren könnte ein Investment dennoch lohnen – etwa wenn die Bewertungen besonders attraktiv sind oder die Anbieter in ihrer Nische attraktive Gewinnmargen erzielen könnten. Aktuell spricht für beides aber wenig.

Joby Aviation, das nach Marktkapitalisierung größte börsennotierte Flugtaxi-Unternehmen, will die Produktion in Kooperation mit Toyota sowie den späteren Betrieb selbst durchführen. Für die Kundengewinnung sollen Partner wie Delta Airlines und Uber über ihre Buchungsplattformen verantwortlich sein. Von dieser Strategie verspricht sich Joby, möglichst viel Marge im eigenen Unternehmen zu behalten - bei einem allerdings sehr margenarmen Geschäft.

Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von rund 53 Millionen US-Dollar. Dieser stammt hauptsächlich aus der Übernahme der Passagiersparte von Blade Air Mobility. Blade Air bietet bereits Passagierflüge im Helikopter an.

Nichtsdestotrotz machte Joby 2025 einen Verlust von rund einer Milliarde Dollar. Rund 600 Millionen Dollar entfielen dabei auf Forschung und Entwicklung. Das ist in der Luftfahrt vor dem Start einer neuen Produktreihe kein ungewöhnlicher Wert. Allerdings ist das Unternehmen in dieser Phase am anfälligsten.

Ausstehende Zertifizierungen oder Fehler beim Marktstart können das Unternehmen schnell in die Insolvenz zwingen. Joby hält aktuell rund 2,5 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln. Damit dürfte das Unternehmen etwa drei Jahre auskommen, ohne neues Kapital aufnehmen zu müssen.

An der Börse bewerten Anleger das Unternehmen aktuell trotz Mini-Umsatz und Riesen-Verlust mit rund 7,7 Milliarden Euro. Hier ist also angesichts von bisher weniger als 50 Millionen Euro Jahresumsatz gigantisches Wachstum eingepreist. Es ist zumindest äußerst fraglich, dass der Konzern diesen Vertrauensvorschuss des Markts jemals wird rechtfertigen können.

Archer Aviation: Anderes Geschäftsmodell, gleiches Risiko

Das zweitgrößte Flugtaxi-Unternehmen, Archer Aviation, mit rund vier Milliarden Dollar (3,25 Milliarden Euro) Marktkapitalisierung, verfolgt einen fundamental anderen Ansatz: Man will die Flugtaxis zwar in Kooperation mit Stellantis bauen, aber keine eigene Flotte betreiben. Dieses Geschäftsmodell ist von Flugzeugbauern wie Airbus bekannt.

United Airlines hat bereits eine Vorbestellung über 100 bis 200 Flugtaxis mit einem Auftragsvolumen von über einer Milliarde Dollar getätigt. Allerdings enthält der Vertrag einige Schlupflöcher: United kann straffrei kündigen, falls Archer für das Modell „Midnight“ bis zu einem bestimmten Zeitpunkt keine Musterzulassung erhält.

Archer Aviation hat im Jahr 2025 einen Umsatz von 0,3 Millionen Dollar erzielt, der aus Aufträgen des US-Militärs stammt. Die Forschungskosten liegen mit rund 500 Millionen Dollar auf einem ähnlich hohen Niveau wie bei der Konkurrenz. Insgesamt belief sich der Verlust auf rund 620 Millionen Dollar. Das Unternehmen hält aktuell einen Cash-Bestand von rund 1,8 Milliarden Dollar – immerhin knapp die Hälfte des Börsenwerts ist also durch Cash gedeckt.

Allerdings geht das Cash-Polster eben auch schnell zur Neige und zweitens erzielt Archer im Gegensatz zu Joby quasi gar keine Umsätze. Auch diese Aktie ist deshalb ein Investment mit extremem Risiko.

Zumal laut der Roland-Berger-Studie das Interesse von Investoren schwindet: Während Anleger 2021 noch etwa 7,5 Milliarden Dollar in die Flugtaxi-Branche steckten, waren es 2023 nur noch 1,2 Milliarden Dollar. Bedeutet: Wollen, beziehungsweise: müssen, die Flugtaxi-Unternehmen erneut Geld einsammeln, könnte es an Interesse mangeln. Zudem sind die Renditen in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen, was die ohnehin schon schwierige Finanzierung über Fremdkapital weiter verteuert.

Für die Aktien der Branche sind das schlechte Aussichten. Mein Fazit lautet: Finger weg!