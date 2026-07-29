Apple - Vor den Zahlen: Welche Marken jetzt wichtig sind!
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Vor den Zahlen: Welche Marken jetzt wichtig sind!
Vor den Quartalszahlen am Donnerstag beleuchten wir die Ausgangslage sowie die wichtigsten Chartmarken der Apple-Aktie. Auffällig ist zunächst die bemerkenswerte Relative Stärke des Papiers. Während andere Technologietitel zuletzt deutliche Korrekturen hinnehmen mussten, steht bei Apple ein neues Allzeithoch zu Buche (342,89 USD). Damit ist der „Apfel-Konzern“ auch wieder das wertvollste Unternehmen der Welt. Charttechnisch kann der Einbruch vom Frühjahr als klassische „V-Formation“ interpretiert werden. Aus deren Höhe lässt sich ein Kursziel von 355 USD ableiten. Generell bestätigt und untermauert der Vorstoß in „uncharted territory“ den zugrundeliegenden Basisaufwärtstrend. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So bildet beispielsweise die alte Ausbruchszone bei 319/315 USD einen ersten Rückzugsbereich. Die deutlich steigenden Durchschnitte der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 307,83/276,79 USD) definieren weitere Unterstützungen. Letztlich geht die Apple-Aktie - dank der jüngsten Rekordjagd - mit einem absolut intakten Haussetrend in die Veröffentlichung der Quartalszahlen.
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Vor den Quartalszahlen am Donnerstag beleuchten wir die Ausgangslage sowie die wichtigsten Chartmarken der Apple-Aktie. Auffällig ist zunächst die bemerkenswerte Relative Stärke des Papiers. Während andere Technologietitel zuletzt deutliche Korrekturen hinnehmen mussten, steht bei Apple ein neues Allzeithoch zu Buche (342,89 USD). Damit ist der „Apfel-Konzern“ auch wieder das wertvollste Unternehmen der Welt. Charttechnisch kann der Einbruch vom Frühjahr als klassische „V-Formation“ interpretiert werden. Aus deren Höhe lässt sich ein Kursziel von 355 USD ableiten. Generell bestätigt und untermauert der Vorstoß in „uncharted territory“ den zugrundeliegenden Basisaufwärtstrend. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So bildet beispielsweise die alte Ausbruchszone bei 319/315 USD einen ersten Rückzugsbereich. Die deutlich steigenden Durchschnitte der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 307,83/276,79 USD) definieren weitere Unterstützungen. Letztlich geht die Apple-Aktie - dank der jüngsten Rekordjagd - mit einem absolut intakten Haussetrend in die Veröffentlichung der Quartalszahlen.
Apple (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Apple
Quelle: LSEG, tradesignal²
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