Bagdad verurteilt Luftangriffe auf irakisches Territorium

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

BAGDAD (dpa-AFX) - Die irakische Präsidentschaft hat die Angriffe auf Iran-treue Milizen im Land scharf verurteilt. Die Bombardierungen seien ein inakzeptabler Angriff und ein eklatanter Verstoß gegen die Souveränität des Irak, erklärte das Präsidialamt auf X. Zudem richteten sie sich gegen offizielle Sicherheitsinstitutionen des Landes und verstießen gegen das Völkerrecht.

Das Land lehne jegliche Angriffe auf irakisches Staatsgebiet ab. Der Irak dürfe weder als Ausgangspunkt noch als Schauplatz für Angriffe auf Nachbarstaaten oder zur Austragung regionaler und internationaler Konflikte genutzt werden, hieß es.

Die USA und Saudi-Arabien haben in der Nacht zum Mittwoch Stellungen von mit dem Iran verbündeten Milizen im Irak angegriffen. Die sogenannten Volksmobilisierungskräfte (PMF), ein Bündnis aus vorwiegend schiitischen und Iran-treuen Milizen im Irak, meldeten, dass 20 ihrer Kämpfer getötet und 32 weitere verletzt worden seien. Die US-saudischen Luftangriffe hätten Ziele in mehreren Teilen des Landes getroffen, darunter im Raum Bagdad sowie im südlichen Basra und Ninive im Norden.

Im Iran-Krieg stehen die Golfstaaten - etwa Saudi-Arabien und auch Kuwait - parallel zu den iranischen Angriffen teilweise auch unter Beschuss aus dem Irak, wo die mit Teheran verbündeten Milizen weiterhin großen Einfluss haben.

Die PMF gehören zum irakischen Sicherheitsapparat und haben im Land starken politischen Einfluss. Sie spielten zwischen 2014 und 2017 eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat und operieren weiterhin gemeinsam mit den irakischen Sicherheitskräften./arj/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Eni & TotalEnergies
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas lieferngestern, 12:39 Uhr · dpa-AFX
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas liefern
Erneute Eskalation
Saudi-Arabien meldet Drohnenbeschuss27. Juli · dpa-AFX
Saudi-Arabien meldet Drohnenbeschuss
Medien angeblich Schuld
Flut an Negativnachrichten drückt die Stimmung26. Juli · dpa-AFX
Flut an Negativnachrichten drückt die Stimmung
DIW-Ökonomin
Ölversorgung in Europa gesichert25. Juli · dpa-AFX
Ölversorgung in Europa gesichert
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen