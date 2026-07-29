BASF-Stammwerk schrumpft - Belegschaft auf tiefstem Stand seit 1954

Frankfurt, 29. Jul (Reuters) - ⁠Der Chemiekonzern BASF treibt seinen Umbau voran und hat die Belegschaft am Stammsitz in Ludwigshafen auf den niedrigsten Stand seit mehr als 70 Jahren verkleinert. Erstmals seit 1954 sei die Zahl der Vollzeitstellen im Mai auf unter 30.000 gesunken, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. "Wir haben das Tempo noch einmal erhöht, um unsere Organisation ‌schlanker und effizienter aufzustellen", erklärte Vorstandschef Markus Kamieth. Allein im ersten Halbjahr 2026 habe BASF mehr Stellen abgebaut als in den beiden Vorjahren zusammen.

Weltweit sank die Zahl der Beschäftigten bis Ende Juni ⁠im Jahresvergleich um ⁠14,4 Prozent auf rund 94.900. Seit Januar 2024 hat der Konzern im Zuge seiner Sparprogramme rund 7000 Stellen gestrichen. Personalrückgänge durch den Verkauf von Unternehmensteilen sowie der Personalaufbau am neuen Verbundstandort in China sind darin nicht enthalten.

Im Tagesgeschäft profitierte BASF im abgelaufenen Quartal von einer anziehenden Nachfrage und kräftigen Preiserhöhungen. Diese Entwicklung ist auch auf den Krieg im Nahen Osten zurückzuführen: Lieferunterbrechungen in der Region veranlassten Kunden ‌dazu, aus Sorge über drohende Engpässe ihre Lager aufzufüllen. Dies habe ‌die Auslastung der Anlagen in Ludwigshafen verbessert.

Bereits Mitte Juli hatte BASF bei der Vorlage vorläufiger Zahlen darauf verwiesen, dass die weitere Entwicklung der Weltkonjunktur stark von der Lage am Persischen Golf abhänge. Eine anhaltende Blockade der Straße ⁠von Hormus würde die Wirtschaft belasten, während eine schnelle Einigung der Konjunktur Rückenwind verleihen könnte.

Wegen der unerwartet guten ‌Geschäftsentwicklung hatte BASF bereits die Ziele für 2026 angehoben. ⁠Der Konzern erwartet nun ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) zwischen 6,9 und 7,7 Milliarden Euro. Zuvor wurden 6,2 bis 7,0 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Zudem kündigte das Unternehmen am Mittwoch ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu einer Milliarde Euro an.

Hintergrund des Sparkurses ist ‌die tiefe Krise der europäischen Chemiebranche, die unter schwacher ⁠Nachfrage und hohen Energiepreisen leidet. Bereits zu Jahresbeginn ⁠hatte Kamieth vor anhaltendem Gegenwind gewarnt und das Ziel für jährliche Einsparungen auf 2,3 Milliarden Euro erhöht. Unter enormem Druck steht dabei der defizitäre Stammsitz in Ludwigshafen, der zuletzt das vierte Jahr in Folge rote Zahlen schrieb.

Zwar schützt dort eine Standortvereinbarung die Beschäftigten bis Ende 2028 vor betriebsbedingten Kündigungen, dennoch legte BASF im Mai mit dem Umbauprogramm "CoreShift" nach: Bis 2029 sollen die Fixkosten im Kerngeschäft um bis zu 20 Prozent sinken, was weitere Stellenstreichungen und die Verlagerung von Dienstleistungsstellen nach Indien nach sich zieht. Der Umbau zeigt dem Konzern zufolge aber auch erste Erfolge: Der Anteil hoch wettbewerbsfähiger ⁠Produktionseinheiten in Ludwigshafen sei seit 2024 von 78 auf 88 Prozent gestiegen.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)