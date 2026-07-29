Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Bloom Energy hebt die Prognose deutlich an

Der Umsatz von Bloom Energy erreicht erstmals die Milliardenmarke, Ergebnis und Cashflow verbessern sich kräftig. Entscheidend ist nun, wie nachhaltig das hohe Wachstum rund um die Stromversorgung von KI-Rechenzentren wirklich ist.

KLA fällt trotz besserer Zahlen

Umsatz, Gewinn und Ausblick liegen über den Erwartungen – dennoch reagiert die Aktie von KLA deutlich negativ. Wir schauen darauf, weshalb gute Ergebnisse dem Markt offenbar nicht ausreichen und welche Rolle die bereits hohen Erwartungen spielen.

SK Hynix verfehlt den Konsens

Die Schlagzeilen wirken zunächst schwach, doch Speicherpreise, HBM-Nachfrage und langfristige Lieferverträge zeichnen ein differenzierteres Bild. Ist der Rückgang von SK Hynix gerechtfertigt oder eröffnet er eine interessante Ausgangslage?