Märkte heute

Bloom Energy hebt Prognose an, KLA fällt, SK Hynix „enttäuscht“

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Nordex, Porsche, Deutsche Bank, UPS, Coca-Cola, Boeing, Corning, PayPal, Visa, Seagate, KLA Corp, Bloom Energy und SK Hynix.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Bloom Energy hebt die Prognose deutlich an

Der Umsatz von Bloom Energy erreicht erstmals die Milliardenmarke, Ergebnis und Cashflow verbessern sich kräftig. Entscheidend ist nun, wie nachhaltig das hohe Wachstum rund um die Stromversorgung von KI-Rechenzentren wirklich ist.

KLA fällt trotz besserer Zahlen

Umsatz, Gewinn und Ausblick liegen über den Erwartungen – dennoch reagiert die Aktie von KLA deutlich negativ. Wir schauen darauf, weshalb gute Ergebnisse dem Markt offenbar nicht ausreichen und welche Rolle die bereits hohen Erwartungen spielen.

SK Hynix verfehlt den Konsens

Die Schlagzeilen wirken zunächst schwach, doch Speicherpreise, HBM-Nachfrage und langfristige Lieferverträge zeichnen ein differenzierteres Bild. Ist der Rückgang von SK Hynix gerechtfertigt oder eröffnet er eine interessante Ausgangslage?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SK Hynix (GDR)
Deutsche Bank
Paypal
Porsche AG Vz.
Coca-Cola
Bloom Energy
Porsche Automobil Holding
Nordex
Visa
Corning
KLA
Boeing
UPS
HBM Holdings

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