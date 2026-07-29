Gut aufgenommene Quartalszahlen haben am Mittwoch im Dax der Belastung durch neuerliche Angriffe des Iran im Krieg mit den USA entgegengewirkt. Der deutsche Leitindex legte in der ersten Stunde auf Xetra um 0,20 Prozent auf 25.521 Punkte zu. Damit testet er erneut die Hürde im Bereich etwas über 25.550 Punkten, an der er an den beiden Tagen davor jeweils zurückgeprallt war.

Auf den vorderen Plätzen im Dax verbuchten die Aktien von Deutsche Bank, RWE und BASF nach Veröffentlichungen von Geschäftszahlen deutliche Kursgewinne.

Erstmals seit dem vorläufigen Stopp der US-Angriffe auf Ziele im Iran haben Teherans Streitkräfte nach Darstellung des US-Militärs mehrere ballistische Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgefeuert. Alle Geschosse seien abgefangen worden, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit, ohne Angabe des Ziels der Angriffe. Die Preise für Öl und Gas legten am Mittwoch wieder zu

BMW baut Stellen ab

Jetzt also auch BMW: Als letzter deutscher Autokonzern legen die Münchner ein großes Stellenabbauprogramm auf. Weltweit sollen rund 8.000 Jobs wegfallen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen erfuhr. Der Stellenabbau soll über natürliche Fluktuation sowie ein Abfindungsprogramm auf freiwilliger Basis in Deutschland erfolgen. Die im Dax notierte BMW-Aktie reagierte zunächst kaum auf die Nachricht.

Das Abfindungsprogramm soll von Oktober 2026 bis Ende 2027 laufen und sich an alle Mitarbeiter in Deutschland außerhalb der direkten Produktion wenden. Da mehr als die Hälfte der knapp 154.000 BMW-Mitarbeiter in Deutschland tätig ist - zum Halbjahr waren es gut 84.000 - und hier auch das Abfindungsprogramm aufgelegt wird, ist es wahrscheinlich, dass am Ende auch mehr als die Hälfte der betroffenen Jobs auf Deutschland entfällt. BMW äußerte sich zunächst nicht zu den Plänen.

Dass BMW ein Stellenabbauprogramm bevorsteht, darüber wird seit Mitte Juni spekuliert. Damals hatte der nur einen Monat zuvor vom Produktionsvorstand zum Konzernchef aufgestiegene Milan Nedeljkovic eine deutliche Gewinnwarnung geben müssen. Seinerzeit hieß es zudem, dass der Konzern "die laufenden Kostensenkungen durch weitere Struktur- und Effizienzmaßnahmen intensivieren und beschleunigen" werde.

RWE wird nach gutem Halbjahr optimistischer für 2026 und 2027

Der Energiekonzern RWE blickt nach einem überraschend stark verlaufenen Halbjahr positiver auf 2026 sowie das kommende Jahr. Die erste Jahreshälfte habe die Erwartungen des Marktes übertroffen, teilte das Unternehmen überraschend am Dienstagabend nach Börsenschluss mit. Für das zweite Halbjahr rechnet RWE zudem mit höheren Rohstoffpreisen und einem zusätzlichen positiven Ergebnisbeiträgen aus der aufgestockten Beteiligung an Amprion. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Die RWE-Aktie kletterte am Mittwoch um gut zweieinhalb Prozent aufwärts. Die Kennziffern sähen stark aus und die Erhöhung der Unternehmensziele falle stärker aus als von Analysten gedacht, lobte ein Händler. Zudem erhöhten am Mittwoch mehrere Analysten ihre Kursziele.

Für das laufende Jahr erwartet das RWE-Management den bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nun bei 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro, statt zuvor 5,2 bis 5,8 Milliarden Euro. Das bereinigte Nettoergebnis soll nun bei 1,95 bis 2,45 Milliarden Euro liegen, nach 1,55 bis 2,05 Milliarden Euro zuvor. (mit Material von dpa-AFX)