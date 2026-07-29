Boomender Aktienhandel beschert UBS kräftiges Gewinnplus

Zürich, 29. Jul (Reuters) - ⁠Drei Jahre nach der Übernahme der Credit Suisse hat die Schweizer Großbank UBS den bisher beispiellosen Zusammenschluss von zwei global systemrelevanten Instituten praktisch verdaut. Vor allem dank eines boomenden Aktienhandelsgeschäfts schoss der Vorsteuergewinn im zweiten Quartal um 64 Prozent auf 3,59 Milliarden Dollar hoch und trug zu einer weiteren Verbesserung der Eigenkapitalrendite bei. "Auch wenn das Jahr noch nicht zu Ende ist, stehen wir kurz davor, das Profitabilitätsniveau der UBS ‌aus der Zeit vor der Übernahme wieder zu erreichen", erklärte Konzernchef Sergio Ermotti. "Dies unterstreicht unsere Anstrengungen in den vergangenen drei Jahren."

Seit dem Vollzug der Transaktion im Juni 2022 hat sich die UBS von einer Reihe von Geschäften getrennt, 12,6 Milliarden Dollar ⁠eingespart und mehr als ⁠20.000 Stellen gestrichen. Im zweiten Quartal sank der Personalbestand auf 99.085 und damit erstmals seit dem Zusammenschluss unter die Marke von 100.000. Die UBS hat nie bekannt gegeben, mit wie vielen Mitarbeitern sie in Zukunft rechnet. Doch Experten zufolge dürften weitere Jobs wegfallen.

"Von Anfang an habe ich deutlich gemacht, dass die Übernahme der Credit Suisse nicht ein Geschenk an uns war, sondern eher ein Pokal, den wir uns erst verdienen mussten", sagte Ermotti. Die Integration habe eine Menge harter Arbeit erfordert. "Nun zahlen sich diese Anstrengungen aus." ‌Die bereinigte Eigenkapitalrendite stieg im Halbjahr auf 16,7 Prozent. Für das Gesamtjahr 2022 ‌hatte die Bank 17,0 Prozent ausgewiesen.

UBS WILL MEHR GELD AN DIE AKTIONÄRE AUSSCHÜTTEN

Vom guten Geschäftsverlauf sollen auch die Aktionäre profitieren. In den kommenden drei Monaten will die UBS eigene Titel im Volumen von mindestens einer Milliarde Dollar zurückkaufen. Bis Mitte 2027 peilt sie Rückkäufe von insgesamt drei Milliarden ⁠Dollar an.

Wie viele Aktien die Bank tatsächlich erwirbt, hängt auch davon ab, wie streng die neuen Kapitalvorgaben in der Schweiz ausfallen. Um ‌einen Kollaps wie bei der Credit Suisse zu verhindern, will die ⁠Regierung als Teil eines Maßnahmenpakets die Kapitalanforderungen für die einzige verbliebene Großbank des Landes um 20 Milliarden Dollar hochschrauben. Die UBS lehnt den Vorschlag ab. Die endgültigen Regeln legt das Schweizer Parlament fest, eine Entscheidung wird frühestens gegen Ende des Jahres erwartet. Abgeordnete der meisten Parteien teilen die Bedenken der UBS. Sie befürchten einen Rückschlag für den Schweizer ‌Finanzplatz und die Wirtschaft, wenn die Bank zu sehr belastet wird.

WALL-STREET-HÄUSER NOCH ⁠BESSER

Im zweiten Quartal verdiente die Bank in allen vier ⁠Divisionen mehr. Herausragend war das Investmentbanking, das den Vorsteuergewinn auf den Rekordwert von 1,16 Milliarden Dollar mehr als verdoppelte. Vor allem mit Aktien und Aktienderivaten setzte die Bank mehr um. Branchenweit beflügelten die vom Krieg im Iran ausgelösten Ausschläge an den Finanzmärkten das Aktiengeschäft. Noch besser als die UBS schnitten allerdings Wall-Street-Häuser wie Goldman Sachs, Morgan Stanley und JP Morgan ab. Auch der Deutschen Bank verhalfen Rekordzahlen ihrer Investmentbank zu einem überraschenden Gewinnplus, auch wenn die Frankfurter aus dem Aktienhandel für institutionelle Kunden ausgestiegen sind.

Obwohl das Finanzmarktumfeld auf ein gutes Ergebnis hindeutete, übertraf die UBS im zweiten Quartal die Markterwartungen. Die Aktie kletterte am Morgen um 2,2 Prozent. ZKB-Analyst Ausano Cajrati Crivelli verwies auf die starke Entwicklung im Investmentbanking. "Obwohl diese für gewöhnlich als nicht-wiederkehrend angesehen ⁠werden, spülen die Gewinne der Bank wichtiges Kapital in die Kassen. Die Bank macht auch gute Fortschritte bei der Integration."

(Bericht von Oliver Hirt und Ariane Lüthi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)