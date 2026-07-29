Dividenden-Aktie

Coca-Cola: Die Zahlen sind stark, die Bewertung hoch

onvista · Uhr

Coca-Cola überzeugt mit stärkerem Wachstum als erwartet. Der Umsatz steigt auf 13,4 Milliarden Dollar, der organische Umsatz legt um sechs Prozent zu. Die Aktie steigt um rund fünf Prozent. Nach dem Kursanstieg wird die Bewertung aber wieder anspruchsvoll.

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Was bewegt die Aktie?

Coca-Cola meldet ein starkes Quartal. Der Umsatz steigt auf 13,4 Milliarden Dollar und liegt rund 230 Millionen Dollar über den Erwartungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreicht 97 Cent und übertrifft den Konsens um vier Cent.

Besonders wichtig ist der organische Umsatz. Er wächst um sechs Prozent, während Analysten nur 3,6 Prozent erwartet hatten. Das Wachstum setzt sich aus vier Prozent höheren Konzentratverkäufen und zwei Prozent Preissteigerung zusammen.

Damit zeigt Coca-Cola weiter Preissetzungsmacht. Das Unternehmen verkauft mehr und erzielt zugleich höhere Preise. Die operative Marge steigt auf 35,6 Prozent und verbessert sich um fast einen Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr.

Auch Analysten bleiben positiv. Bank of America bestätigt die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 95 Dollar. TD Cowen nennt 90 Dollar, Jefferies bleibt ebenfalls bei 95 Dollar.

Martins Einschätzung

Die operative Entwicklung ist stark. Umsatz, organisches Wachstum und Marge sprechen für Coca-Cola.

Vorsicht verdient aber die Bewertung. Der Kursanstieg stammt nur teilweise aus höheren Gewinnen. Ein Teil kommt aus einem höheren Bewertungsaufschlag. Deshalb wirkt die Aktie nach dem Anstieg weniger attraktiv für neue Käufe.

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