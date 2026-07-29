Corning: Der Kursrutsch übertreibt die Risiken

Was bewegt die Aktie?

Corning steigert den Umsatz seit mehreren Quartalen zweistellig. Im aktuellen Quartal liegt das Wachstum bei 17 Prozent. Der Gewinn wächst um 30 Prozent. Umsatz und Ergebnis schlagen die Erwartungen: Der Umsatz liegt rund 100 Millionen Dollar über Konsens, der Gewinn je Aktie um drei Cent.

Der wichtigste Treiber ist Optical Communications. Das Segment wächst um 32 Prozent auf 2,07 Milliarden Dollar. Enterprise Networks legt sogar um 65 Prozent zu. Dahinter steht die steigende Nachfrage aus KI-Infrastruktur und Rechenzentren.

Optische Verbindungen ersetzen in immer mehr Bereichen Kupferverbindungen. Co-Packaged Optics werden wichtiger, weil optische Komponenten direkt neben Hochleistungsprozessoren oder Switchchips integriert werden. Corning ist in diesem Bereich stark positioniert.

Auch Solarumsätze wachsen um 90 Prozent. Das Wachstum verteilt sich damit auf mehrere Bereiche.

Was sagt der Ausblick?

Corning hebt den langfristigen Springboard-Plan an. Die Umsatz-Run-Rate soll bis Ende 2026 bei 20 Milliarden Dollar liegen, zwei Jahre später bei 30 Milliarden Dollar und bis 2030 bei 40 Milliarden Dollar. Das entspräche rund 20 Prozent jährlichem Umsatzwachstum.

Für das dritte Quartal erwartet Corning 4,9 bis fünf Milliarden Dollar Umsatz und 85 bis 89 Cent Gewinn je Aktie. Der Umsatzausblick liegt nicht weit genug über den hohen Erwartungen, reicht aber für ein weiter starkes Wachstumsbild.

Martins Einschätzung

Die Aktie ist von einem sehr hohen Bewertungsniveau zurückgekommen. Das Forward-Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt nun bei rund 34, das PEG-Verhältnis bei etwa 1,37. Für das erwartete Umsatz- und Gewinnwachstum ist diese Bewertung gerechtfertigt. Corning kann von hier aus wieder zulegen.