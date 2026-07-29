Frankfurt, ⁠29. Jul (Reuters) - Gestützt von überraschend starken Bilanzen zieht der Dax weiter an. Der deutsche Leitindex kletterte am Mittwoch zur Eröffnung um 0,3 ‌Prozent auf 25.546 Punkte. Es sei ein gutes Zeichen, dass sich der Dax von ⁠der ⁠Ausverkaufsstimmung bei Chipaktien nicht anstecken lasse, konstatierte Jochen Stanzl, Analyst bei der Consorsbank. "Anleger wollen grundsätzlich in Aktien investiert bleiben und streuen ihr Risiko breiter als vor ein ‌paar Wochen."

Unterstützt wurde der Aufwärtstrend ‌von über den Erwartungen liegenden Unternehmenszahlen. Mit einem Kurssprung von bis zu sechs Prozent ⁠kletterte die Deutsche Bank an die Spitze des ‌Dax. Deutschlands größtes Bankhaus ⁠punktete mit einer überraschenden Gewinnsteigerung. Die Ergebnisse für das zweite Quartal wirkten hervorragend, kommentierte ein Händler. Auch bei RWE ‌griffen Anleger ⁠zu und trieben die Aktie ⁠in den ersten Handelsminuten mehr als vier Prozent nach oben. Die Prognoseanhebung sei stärker ausgefallen als viele Analysten nach dem bereits starken ersten Halbjahr erwartet hätten, sagte ein Händler.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)