DAX® - Gap vom Wochenauftakt im Blickpunkt
HSBC · Uhr
Gap vom Wochenauftakt im Blickpunkt
Gestern zeigte der DAX® nahezu die identische Schwankungsbreite wie zu Wochenbeginn. Diese vermeintliche Bewegungsarmut beinhaltet zwei positive Botschaften. Zum einen verteidigt das Aktienbarometer damit die zum Wochenauftakt gerissene Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 25.100 Punkten), zum anderen notieren die deutschen Standardwerte somit unverändert im Dunstkreis der Hochpunkte zwischen 25.400 und 25.500 Punkten. Seit Jahresbeginn hat der DAX® hier immer wieder wichtige Hochpunkte ausgebildet. Gelingt der nachhaltige Sprung über diese Hürden, dürfte der Weg über das obere Bollinger Band (akt. bei 25.772 Punkten) bis zum bisherigen Allzeithoch bei 25.900 Punkten führen, zumal der Point & Figure-Chart gerade ein neues Einstiegssignal generiert hat. Dennoch rückt heute Morgen die Kurslücke vom Wochenauftakt wieder in den Fokus, was uns zur Hilfestellung des jüngsten Kursverlaufs in Sachen „Money Management“ bringt. Die o. g. Gapkante dient in Zukunft als eine erste wichtige Unterstützung. Knapp darunter fungiert die 50-Tage-Linie (akt. bei 24.984 Punkten) als eine weitere nennenswerte Rückzugslinie.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Gestern zeigte der DAX® nahezu die identische Schwankungsbreite wie zu Wochenbeginn. Diese vermeintliche Bewegungsarmut beinhaltet zwei positive Botschaften. Zum einen verteidigt das Aktienbarometer damit die zum Wochenauftakt gerissene Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 25.100 Punkten), zum anderen notieren die deutschen Standardwerte somit unverändert im Dunstkreis der Hochpunkte zwischen 25.400 und 25.500 Punkten. Seit Jahresbeginn hat der DAX® hier immer wieder wichtige Hochpunkte ausgebildet. Gelingt der nachhaltige Sprung über diese Hürden, dürfte der Weg über das obere Bollinger Band (akt. bei 25.772 Punkten) bis zum bisherigen Allzeithoch bei 25.900 Punkten führen, zumal der Point & Figure-Chart gerade ein neues Einstiegssignal generiert hat. Dennoch rückt heute Morgen die Kurslücke vom Wochenauftakt wieder in den Fokus, was uns zur Hilfestellung des jüngsten Kursverlaufs in Sachen „Money Management“ bringt. Die o. g. Gapkante dient in Zukunft als eine erste wichtige Unterstützung. Knapp darunter fungiert die 50-Tage-Linie (akt. bei 24.984 Punkten) als eine weitere nennenswerte Rückzugslinie.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
DAX® im Chart-Check: Money Management - Hebel für Euer Trading - HSBC DailyTrading vom 28.07.2026gestern, 13:00 Uhr · HSBC
Französischer LuxuskonzernLVMH leidet unter schwacher Nachfrage im ersten Halbjahrgestern, 08:05 Uhr · dpa-AFX
Aktien Frankfurt: Dax gibt Gewinn ab - Zurückhaltung vor Fed und Techwertengestern, 12:48 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als GroßkonzerneComeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market