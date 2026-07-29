DAX® - Gap vom Wochenauftakt im Blickpunkt

Gestern zeigte der DAX® nahezu die identische Schwankungsbreite wie zu Wochenbeginn. Diese vermeintliche Bewegungsarmut beinhaltet zwei positive Botschaften. Zum einen verteidigt das Aktienbarometer damit die zum Wochenauftakt gerissene Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 25.100 Punkten), zum anderen notieren die deutschen Standardwerte somit unverändert im Dunstkreis der Hochpunkte zwischen 25.400 und 25.500 Punkten. Seit Jahresbeginn hat der DAX® hier immer wieder wichtige Hochpunkte ausgebildet. Gelingt der nachhaltige Sprung über diese Hürden, dürfte der Weg über das obere Bollinger Band (akt. bei 25.772 Punkten) bis zum bisherigen Allzeithoch bei 25.900 Punkten führen, zumal der Point & Figure-Chart gerade ein neues Einstiegssignal generiert hat. Dennoch rückt heute Morgen die Kurslücke vom Wochenauftakt wieder in den Fokus, was uns zur Hilfestellung des jüngsten Kursverlaufs in Sachen „Money Management“ bringt. Die o. g. Gapkante dient in Zukunft als eine erste wichtige Unterstützung. Knapp darunter fungiert die 50-Tage-Linie (akt. bei 24.984 Punkten) als eine weitere nennenswerte Rückzugslinie.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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