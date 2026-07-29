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DAX im Sägezahnmarkt: Droht jetzt die Sommer-Flaute?
Börse Stuttgart · Uhr
Steckt der DAX in einer zähen Seitwärtsfalle fest? 📉 Nach dem gescheiterten Ausbruch am Allzeithoch bei 25.900 Punkten kämpft der Leitindex mit der wichtigen Marke von 25.508 und den Bollinger-Bändern. In dieser detaillierten Chartanalyse diskutieren Börse Stuttgart und der Marktanalyst von RoboMarkets, ob der Sägezahnmarkt die Sommermonate dominieren wird und welche Signale Trader jetzt im Blick behalten müssen.
Zum ganzen Video ► https://youtu.be/paZUYBCqKJc
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