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DAX im Sägezahnmarkt: Droht jetzt die Sommer-Flaute?

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Steckt der DAX in einer zähen Seitwärtsfalle fest? 📉 Nach dem gescheiterten Ausbruch am Allzeithoch bei 25.900 Punkten kämpft der Leitindex mit der wichtigen Marke von 25.508 und den Bollinger-Bändern. In dieser detaillierten Chartanalyse diskutieren Börse Stuttgart und der Marktanalyst von RoboMarkets, ob der Sägezahnmarkt die Sommermonate dominieren wird und welche Signale Trader jetzt im Blick behalten müssen.

Zum ganzen Video ► https://youtu.be/paZUYBCqKJc

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