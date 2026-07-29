Frankfurt, 29. ⁠Jul (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent höher bei 25.464,01 Punkten geschlossen. Für steigende Kurse an den europäischen Börsen ‌sorgten positiv aufgenommene Konzernbilanzen und weiter fallende Ölpreise.

Im Fokus zur Wochenmitte steht der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Trotz anhaltender Inflationssorgen dürften die Währungshüter noch ⁠in Warteposition ⁠bleiben. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh hat sich mit Signalen zum Zinskurs bewusst zurückgehalten, was die Einschätzung erschwert. Warsh will die hohe Teuerung nach eigenen Worten in den Griff bekommen. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die Fed erst auf der Sitzung Mitte September die geldpolitischen Zügel ‌anziehen wird.

Mit erneuten Angriffen ist auch die Lage ‌in Nahost wieder ins Rampenlicht gerückt. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben gemeinsam mit saudiarabischen Streitkräften Ziele im Irak angegriffen. Die Präzisionsschläge hätten sich gegen vom ⁠Iran unterstützte Milizen gerichtet, teilt das US-Zentralkommando mit. Nur wenige Stunden zuvor hatte ‌das US-Militär mitgeteilt, dass seine Flugabwehr ⁠einen iranischen Überraschungsangriff auf US-Truppen in der Region abgewehrt habe.

Auf Unternehmensseite warten Anleger unterdessen nach den negativ aufgenommenen Bilanzen der Technologieriesen Alphabet und Tesla vergangene Woche auf weitere Impulse aus der Branche. ‌Diese dürften laut Experten entscheiden, ob ⁠der jüngste Ausverkauf im Technologiesektor weitergeht ⁠oder gestoppt wird. Am Mittwoch stehen die Geschäftszahlen von Meta, Microsoft und Qualcomm an.

In Deutschland blicken Börsianer unter anderem auf die Geschäftszahlen von BASF und der Deutschen Bank. Zudem können bis 18.00 Uhr bindende Offerten für einen Minderheitsanteil von knapp 45 Prozent an Portugals staatlicher Fluggesellschaft TAP abgegeben werden. Als Interessent gilt unter anderem die Lufthansa.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 25.464,01

EuroStoxx50 6.289,51

EuroStoxx50-Future 6.315,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 52.747,32 +1,0%

Nasdaq

S&P 500 7.428,78 +0,2%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung ⁠in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.792,04 -0,6%

Hang Seng 25.658,07 +1,4%

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)