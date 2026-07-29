DAX schwächer, US-Indizes mit gemischten Signalen

Der DAX notiert zur Wochenmitte am Vormittag schwächer und gibt nach. Auch der Euro Stoxx 50 steht unter Druck. An den US-Märkten zeigt sich vorbörslich ein gemischtes Bild. Während S&P 500 und Nasdaq 100 moderat zulegen, tendiert der Dow Jones leicht schwächer. In Asien schloss der japanische Nikkei 225 den Handelstag mit einem Plus.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt des makroökonomischen Geschehens steht heute die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Marktteilnehmer rechnen mehrheitlich mit unveränderten Leitzinsen, verfolgen aber aufmerksam die Signale von Fed-Chef Kevin Warsh für die kommenden Monate. Gleichzeitig sorgen die neuerlichen Spannungen zwischen den USA und dem Iran für steigende Energiepreise. Öl und Gas verteuern sich erneut und rücken damit mögliche Auswirkungen auf Inflation und Wachstum in den Fokus.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten sorgt die Berichtssaison für deutliche Kursausschläge. Nordex gehört zu den auffälligsten Gewinnern. Die Aktie legt nach Vorlage besser als erwarteter Quartalszahlen kräftig zu. Der Windkraftanlagenhersteller steigerte die Profitabilität und bestätigte zugleich seine Jahresziele, was am Markt positiv aufgenommen wird.

Ebenfalls gefragt ist RWE. Der Energiekonzern blickt nach einem starken ersten Halbjahr optimistischer auf das Geschäftsjahr 2026. Die verbesserten Perspektiven sorgen für Kaufinteresse und heben die Aktie gegen den schwächeren Gesamtmarkt hervor. Bei der Deutschen Bank honorieren Anleger ein überraschend starkes Quartal. Vor allem das Investmentbanking trug zu einem Gewinn auf Rekordniveau bei. Die Zahlen unterstreichen die robuste Ertragslage des Instituts und sorgen für positive Impulse im europäischen Bankensektor.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG66LC 21,87 27678,687811 Punkte 11,85 Open End DAX® Bear UG2UN3 4,18 25904,540575 Punkte 63,76 Open End X-DAX® Bull UN6VYA 22,65 23251,387197 Punkte 11,22 Open End SK Hynix Inc. Bull UN9C4J 1,95 706,2079 EUR 4,52 Open End IREN Ldt. Bull UR12LV 4,23 29,980412 USD 7,22 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.07.2026; 11:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag TSMC Call UG7S9S 4,75 450,00 USD 3,63 16.06.2027 DAX® Put UG7GM7 1,07 22800,00 Punkte 22,54 18.09.2026 DAX® Call UG9YYL 17,09 24800,00 Punkte 9,68 18.12.2026 Nasdaq-100® Call UN6E01 52,61 22500,00 Punkte 4,06 18.12.2026 DJ Industrial Average Call UN7WHL 1,02 53000,00 Punkte 24,09 17.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.07.2026; 11:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall AG Long UR19UW 20,27 869,626417 EUR 5 Open End TeamViewer SE Long UN0YJB 8,18 3,210897 EUR 2 Open End DAX® Short UN6Z59 1,29 27161,155617 Punkte 15 Open End Nebius Group N.V. Long UN2N6L 12,75 113,156668 USD 3 Open End AMD Long HD2RV9 20,73 227,382739 USD 2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.07.2026; 11:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.