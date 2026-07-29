DAX schwächer, US-Indizes mit gemischten Signalen
Der DAX notiert zur Wochenmitte am Vormittag schwächer und gibt nach. Auch der Euro Stoxx 50 steht unter Druck. An den US-Märkten zeigt sich vorbörslich ein gemischtes Bild. Während S&P 500 und Nasdaq 100 moderat zulegen, tendiert der Dow Jones leicht schwächer. In Asien schloss der japanische Nikkei 225 den Handelstag mit einem Plus.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt des makroökonomischen Geschehens steht heute die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Marktteilnehmer rechnen mehrheitlich mit unveränderten Leitzinsen, verfolgen aber aufmerksam die Signale von Fed-Chef Kevin Warsh für die kommenden Monate. Gleichzeitig sorgen die neuerlichen Spannungen zwischen den USA und dem Iran für steigende Energiepreise. Öl und Gas verteuern sich erneut und rücken damit mögliche Auswirkungen auf Inflation und Wachstum in den Fokus.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten sorgt die Berichtssaison für deutliche Kursausschläge. Nordex gehört zu den auffälligsten Gewinnern. Die Aktie legt nach Vorlage besser als erwarteter Quartalszahlen kräftig zu. Der Windkraftanlagenhersteller steigerte die Profitabilität und bestätigte zugleich seine Jahresziele, was am Markt positiv aufgenommen wird.
Ebenfalls gefragt ist RWE. Der Energiekonzern blickt nach einem starken ersten Halbjahr optimistischer auf das Geschäftsjahr 2026. Die verbesserten Perspektiven sorgen für Kaufinteresse und heben die Aktie gegen den schwächeren Gesamtmarkt hervor.
Bei der Deutschen Bank honorieren Anleger ein überraschend starkes Quartal. Vor allem das Investmentbanking trug zu einem Gewinn auf Rekordniveau bei. Die Zahlen unterstreichen die robuste Ertragslage des Instituts und sorgen für positive Impulse im europäischen Bankensektor.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG66LC
|21,87
|27678,687811 Punkte
|11,85
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2UN3
|4,18
|25904,540575 Punkte
|63,76
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UN6VYA
|22,65
|23251,387197 Punkte
|11,22
|Open End
|SK Hynix Inc.
|Bull
|UN9C4J
|1,95
|706,2079 EUR
|4,52
|Open End
|IREN Ldt.
|Bull
|UR12LV
|4,23
|29,980412 USD
|7,22
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.07.2026; 11:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|TSMC
|Call
|UG7S9S
|4,75
|450,00 USD
|3,63
|16.06.2027
|DAX®
|Put
|UG7GM7
|1,07
|22800,00 Punkte
|22,54
|18.09.2026
|DAX®
|Call
|UG9YYL
|17,09
|24800,00 Punkte
|9,68
|18.12.2026
|Nasdaq-100®
|Call
|UN6E01
|52,61
|22500,00 Punkte
|4,06
|18.12.2026
|DJ Industrial Average
|Call
|UN7WHL
|1,02
|53000,00 Punkte
|24,09
|17.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.07.2026; 11:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Rheinmetall AG
|Long
|UR19UW
|20,27
|869,626417 EUR
|5
|Open End
|TeamViewer SE
|Long
|UN0YJB
|8,18
|3,210897 EUR
|2
|Open End
|DAX®
|Short
|UN6Z59
|1,29
|27161,155617 Punkte
|15
|Open End
|Nebius Group N.V.
|Long
|UN2N6L
|12,75
|113,156668 USD
|3
|Open End
|AMD
|Long
|HD2RV9
|20,73
|227,382739 USD
|2
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.07.2026; 11:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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