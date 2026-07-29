Dax startet leicht schwächer in den Handel - Erneute Angriffe

Neuerliche Angriffe des Iran im Krieg mit den Vereinigten Staaten dürften am Mittwoch die Kurse am deutschen Aktienmarkt belasten. Der Broker IG berechnete den Leitindex Dax am Morgen rund eine Stunde vor Beginn des Handels 0,2 Prozent niedriger um 25.350 Punktee. Damit droht das Börsenbarometer wieder in die Handelsspanne der vergangenen Wochen zurückzufallen, aus der es am Montag nach oben ausgebrochen war.

Erstmals seit dem vorläufigen Stopp der US-Angriffe auf Ziele im Iran haben Teherans Streitkräfte nach Darstellung des US-Militärs mehrere ballistische Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgefeuert. Alle Geschosse seien abgefangen worden, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit, ohne Angabe des Ziels der Angriffe. Das ließ die Preise für Öl und Gas am Mittwoch wieder steigen. Daneben rückt die Sitzung der US-Notenbank in den Blick. Auf der zweiten Zinssitzung der US-Notenbank Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wird an diesem Mittwoch erneut keine Änderung beim Leitzins erwartet.

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USA: Gemischtes Bild

Die New Yorker Nasdaq-Börse ist auch am Dienstag nicht den jüngsten Turbulenzen im Chipsektor entkommen. Während der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Dow Jones Industrial dank einiger guter Quartalsberichte den dritten positiven Handelstag in Folge verbuchte, treiben KI-Profiteure den Anlegern immer mehr die Sorgenfalten auf die Stirn.

Am Mittwoch erwarten sie dann den nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Der Dow kam letztlich mit 52.747,32 Punkten auf ein Plus von 1,03 Prozent. Der breit aufgestellte S&P 500 gewann 0,21 Prozent auf 7.428,78 Zähler. Der Nasdaq 100 sackte allerdings nochmals ab, auch wenn er sein zwei Prozent hohes Spitzenminus auf 0,98 Prozent mehr als halbieren konnte. Mit dem Schlussstand von 27.763,14 Punkten vollendete der technologielastige Leitindex seinen fünften Handelstag im Minus.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 52.224 + 0,74 Prozent S&P 500 7.509 + 0,89 Prozent Nasdaq 25.837 + 1,29 Prozent

Asien: SK Hynix zieht Kospi runter

Ein abermaliger Kursrutsch des Speicherchipkonzerns SK Hynix hat die südkoreanische Börse am Mittwoch belastet. Der Leitindex Kospi knickte um rund sieben Prozent ein. SK Hynix fuhr im Zuge des boomenden Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz (KI) zwar erneut Rekordgewinne ein, verfehlte aber die Markterwartungen und kündigte zudem deutlich höhere Investitionen an.

Der japanische Nikkei 225 fiel im späten Handel um 1,7 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen stieg hingegen um rund ein halbes Prozent, während der technologiewertelastigere Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong mit einem Plus von 1,4 Prozent zulegte.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 66.295 - 1,70 Prozent Hang Seng 25.132 +1,40 Prozent CSI 300 4.620 + 0,10 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,04 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,10 - 0,04 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,60 - 0,09 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 87,17 USD + 0,98 Dollar WTI 81,95 USD + 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HOCHTIEF AUF 493 (508) EUR - 'HOLD'

EVERCORE ISI HEBT ZIEL FÜR COCA-COLA AUF 100 (88) USD - 'OUTPERFORM'

EVERCORE ISI HEBT ZIEL FÜR UPS AUF 118 (117) USD - 'IN-LINE'

(mit Material von dpa-AFX)