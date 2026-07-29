Vorbörse 29.07.2026

Dax startet leicht schwächer in den Handel - Erneute Angriffe

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Neuerliche Angriffe des Iran im Krieg mit den Vereinigten Staaten dürften am Mittwoch die Kurse am deutschen Aktienmarkt belasten. Der Broker IG berechnete den Leitindex Dax am Morgen rund eine Stunde vor Beginn des Handels 0,2 Prozent niedriger um 25.350 Punktee. Damit droht das Börsenbarometer wieder in die Handelsspanne der vergangenen Wochen zurückzufallen, aus der es am Montag nach oben ausgebrochen war.

Erstmals seit dem vorläufigen Stopp der US-Angriffe auf Ziele im Iran haben Teherans Streitkräfte nach Darstellung des US-Militärs mehrere ballistische Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgefeuert. Alle Geschosse seien abgefangen worden, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit, ohne Angabe des Ziels der Angriffe. Das ließ die Preise für Öl und Gas am Mittwoch wieder steigen. Daneben rückt die Sitzung der US-Notenbank in den Blick. Auf der zweiten Zinssitzung der US-Notenbank Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wird an diesem Mittwoch erneut keine Änderung beim Leitzins erwartet.

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USA: Gemischtes Bild

Die New Yorker Nasdaq-Börse ist auch am Dienstag nicht den jüngsten Turbulenzen im Chipsektor entkommen. Während der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Dow Jones Industrial dank einiger guter Quartalsberichte den dritten positiven Handelstag in Folge verbuchte, treiben KI-Profiteure den Anlegern immer mehr die Sorgenfalten auf die Stirn.

Am Mittwoch erwarten sie dann den nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Der Dow kam letztlich mit 52.747,32 Punkten auf ein Plus von 1,03 Prozent. Der breit aufgestellte S&P 500 gewann 0,21 Prozent auf 7.428,78 Zähler. Der Nasdaq 100 sackte allerdings nochmals ab, auch wenn er sein zwei Prozent hohes Spitzenminus auf 0,98 Prozent mehr als halbieren konnte. Mit dem Schlussstand von 27.763,14 Punkten vollendete der technologielastige Leitindex seinen fünften Handelstag im Minus.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.224+ 0,74 Prozent
S&P 5007.509+ 0,89 Prozent
Nasdaq 25.837+ 1,29 Prozent

Asien: SK Hynix zieht Kospi runter

Ein abermaliger Kursrutsch des Speicherchipkonzerns SK Hynix hat die südkoreanische Börse am Mittwoch belastet. Der Leitindex Kospi knickte um rund sieben Prozent ein. SK Hynix fuhr im Zuge des boomenden Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz (KI) zwar erneut Rekordgewinne ein, verfehlte aber die Markterwartungen und kündigte zudem deutlich höhere Investitionen an.

Der japanische Nikkei 225 fiel im späten Handel um 1,7 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen stieg hingegen um rund ein halbes Prozent, während der technologiewertelastigere Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong mit einem Plus von 1,4 Prozent zulegte.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22566.295- 1,70 Prozent
Hang Seng25.132+1,40 Prozent
CSI 3004.620+ 0,10 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future125,04- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,10- 0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,60- 0,09 Prozentpunkte
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.07.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
test

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1402- 0,31  Prozent
Dollar in Yen163,43+ 0,45 Prozent
Euro in Yen186,35+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent87,17 USD+ 0,98 Dollar
WTI81,95 USD+ 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HOCHTIEF AUF 493 (508) EUR - 'HOLD'

EVERCORE ISI HEBT ZIEL FÜR COCA-COLA AUF 100 (88) USD - 'OUTPERFORM'

EVERCORE ISI HEBT ZIEL FÜR UPS AUF 118 (117) USD - 'IN-LINE'

(mit Material von dpa-AFX)

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