Deutsche Bank dank Investmentbank auf Rekordkurs

Düsseldorf, 29. Jul (Reuters) - ⁠Die Deutsche Bank hat vor allem dank guter Geschäfte ihrer Investmentbank im zweiten Quartal den Gewinn gesteigert und damit die Erwartungen des Marktes übertroffen. Deutschlands größtes Bankhaus verdiente im zweiten Quartal unter dem Strich und nach Minderheiten 1,6 (Vorjahr: 1,5) Milliarden Euro, wie es am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Die ‌Erträge legten um neun Prozent auf rund 8,5 Milliarden Euro zu. Analysten hatten eigentlich mit einem Rückgang des Gewinns auf 1,377 Milliarden Euro und Erträgen von nur 8,09 Milliarden Euro gerechnet.

"Unsere ⁠Rekordergebnisse im ⁠zweiten Quartal wurden von einer starken Wachstumsdynamik und konsequenter Kostendisziplin getragen", bilanzierte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing. Nach sechs Monaten komme das Institut auf einen Nettogewinn von 4,1 Milliarden Euro - auch dies sei ein Rekordwert. Angesichts der Zahlen sei die Zuversicht der Bank gestiegen, ihre Ziele für 2028 sogar übertreffen zu können.

"Mit einer harten Kernkapitalquote von 13,9 Prozent und einer starken organischen Kapitalbildung sind wir ‌weiterhin gut positioniert, um in unser Geschäft zu investieren ‌und attraktive Ausschüttungen an unsere Aktionäre zu ermöglichen", betonte der neue Finanzchef Raja Akram. Das Geldhaus unterstreiche dies mit dem Rückkauf eigener Aktien für 500 Millionen Euro. Ihre Risikovorsorge für faule Kredite konnte die Bank ⁠zudem um elf Prozent auf 460 Millionen Euro zurückfahren. Die Eigenkapitalrendite nach Steuern stieg im zweiten ‌Quartal auf 11,0 Prozent, die Aufwand-Ertrag-Relation sank auf ⁠63,0 Prozent. Bis 2028 will Sewing weiter auf die Kostenbremse treten und sie auf unter 60 Prozent drücken.

INVESTMENTBANK AUF WACHSTUMSKURS

Bei der Deutschen Bank legte der Gewinn der Investmentbank vor Steuern im Quartal um 59 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zu, die Erträge ‌stiegen um 19 Prozent. Auch US-Großbanken und europäische Konkurrenten ⁠hatten im Quartal dank Zuwächsen im Investmentbanking ⁠und im Handelsgeschäft Gewinnsprünge gemacht. Allein der Gewinn des größten US-Geldhauses JPMorgan Chase war in den drei Monaten bis Ende Juni auf ein Rekordniveau von 21,2 Milliarden Dollar von 14,99 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum geklettert. Auch die französische BNP Paribas verzeichnete ein Gewinnplus. Die Geldhäuser profitierten von einer spürbaren Belebung des weltweiten Fusions- und Übernahmegeschäfts sowie von großen Börsengängen wie etwa dem des Raumfahrtunternehmens SpaceX - an dem auch die Deutsche Bank beteiligt war. Aber auch im Handelsgeschäft legten die Institute zu. Die Volatilität an den Finanzmärkten sorgte für eine rege Aktivität ⁠der Kunden, die sich gegen Risiken absichern wollten.

(Bericht von Tom Sims und Matthias Inverardi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)