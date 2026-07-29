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Deutsche Bank: Warum ich die Aktie weiter kaufe

onvista · Uhr

Die Deutsche Bank übertrifft im zweiten Quartal die Erwartungen. Der Konzerngewinn liegt bei 1,91 Milliarden Euro, die Erträge steigen auf 8,5 Milliarden Euro. Investmentbanking, Kapitalrendite und Aktienrückkäufe stützen die Aktie. Trotz der starken Kursentwicklung bleibt die Bewertung attraktiv.

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Was bewegt die Aktie?

Die Deutsche Bank erholt sich nach einer Konsolidierung von rund 33 auf 30 Euro deutlich. Nach den Zahlen legt die Aktie um rund 3,2 Prozent zu.

Der Konzerngewinn fällt mit 1,91 Milliarden Euro besser aus als die erwarteten 1,67 Milliarden Euro. Der Vorsteuergewinn liegt bei 2,7 Milliarden Euro. Die Erträge steigen um mehr als acht Prozent auf 8,5 Milliarden Euro und liegen ebenfalls über den Erwartungen.

Besonders stark entwickelt sich das Investmentbanking. Der Vorsteuergewinn in diesem Bereich steigt um 60 Prozent auf mehr als 1,3 Milliarden Euro. Unternehmensfinanzierung, Beratung, Emissionsgeschäft sowie Anleihen und Währungen tragen zum breiten Ertragswachstum bei.

Die Eigenkapitalrendite erreicht inzwischen elf Prozent. Damit nähert sich die Deutsche Bank ihrem langfristigen Ziel von 13 Prozent. Das Kapital arbeitet effizienter, und die Profitabilität steigt weiter.

Was bewegt die Aktionäre?

Die Ausschüttungspolitik wird attraktiver. Das laufende Aktienrückkaufprogramm umfasst eine Milliarde Euro. Zusätzlich kündigt die Deutsche Bank ein weiteres Programm über 500 Millionen Euro an.

Die Dividendenrendite liegt bei rund 3,7 Prozent und kann in den nächsten Jahren weiter steigen. Dieser Mix aus Gewinnwachstum, Rückkäufen und Dividende bleibt ein wichtiger Teil des Investment-Cases.

Martins Einschätzung

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt knapp unter neun. Damit ist die Aktie trotz des Kursanstiegs nicht teuer. Die Deutsche Bank bleibt kaufenswert, weil Gewinnqualität, Kapitalrendite und Ausschüttungen weiter zulegen.

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