Die 25.600er Marke war eine Nummer zu groß

Dax-Widerstand 25.550 25.600 Dax-Unterstützung 25.400 24.696

Dax-Rückblick:

Nach einem positiven Handelsausklang gestern Nachmittag gab es heute Morgen zunächst eine schwächere Eröffnung im Dax. Vorbörslich notierte der Index am Morgen zeitweise im Bereich um 25.300 Punkte. Diese Verluste wurden kurz nach neun Uhr wieder komplett egalisiert und der Dax stieg zeitweise über die Marke von 25.550 Punkten bevor erneut Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick:

Die richtungslose Volatilität der vergangenen 24 Stunden war ein Paradies für Intraday-Trader, an der übergeordneten mittelfristigen Einschätzung hat diese allerdings rein gar nichts verändert, die gestrige Einschätzung steht unverändert da keine nennenswerten Marken verletzt wurden.

Der Dax befindet sich aktuell ziemlich genau in der Mitte des übergeordneten Aufwärtstrendkanals (schwarz) im Tageschart unten. Kurzfristig relevanter Widerstand auf der Oberseite befindet sich um 25.600 Punkte - oberhalb dieser Marke rücken neue Allzeithochs zunehmend in den Fokus der Händler. Auf der Unterseite ist der Index im Bereich 25.200 Punkte gut unterstützt - neue Verkaufssignale entstünden erst unterhalb dieser Marke.

Innerhalb der genannten Spanne ist der Index aus charttechnischer Sicht kurzfristig als neutral einzustufen im Vorfeld des US-Zinsentscheids heute Abend und der anstehenden Quartalszahlen von Apple, Microsoft und Amazon im Wochenverlauf. Neupositionierungen drängen sich hier aktuell nicht auf.