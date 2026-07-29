Dax Chartanalyse 29.07.2026

Die 25.600er Marke war eine Nummer zu groß

onvista · Uhr
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Dax-Widerstand25.55025.600
Dax-Unterstützung25.40024.696

Dax-Rückblick:

Nach einem positiven Handelsausklang gestern Nachmittag gab es heute Morgen zunächst eine schwächere Eröffnung im Dax. Vorbörslich notierte der Index am Morgen zeitweise im Bereich um 25.300 Punkte. Diese Verluste wurden kurz nach neun Uhr wieder komplett egalisiert und der Dax stieg zeitweise über die Marke von 25.550 Punkten bevor erneut Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick: 

Die richtungslose Volatilität der vergangenen 24 Stunden war ein Paradies für Intraday-Trader, an der übergeordneten mittelfristigen Einschätzung hat diese allerdings rein gar nichts verändert, die gestrige Einschätzung steht unverändert da keine nennenswerten Marken verletzt wurden.

Der Dax befindet sich aktuell ziemlich genau in der Mitte des übergeordneten Aufwärtstrendkanals (schwarz) im Tageschart unten. Kurzfristig relevanter Widerstand auf der Oberseite befindet sich um 25.600 Punkte - oberhalb dieser Marke rücken neue Allzeithochs zunehmend in den Fokus der Händler. Auf der Unterseite ist der Index im Bereich 25.200 Punkte gut unterstützt - neue Verkaufssignale entstünden erst unterhalb dieser Marke.

Innerhalb der genannten Spanne ist der Index aus charttechnischer Sicht kurzfristig als neutral einzustufen im Vorfeld des US-Zinsentscheids heute Abend und der anstehenden Quartalszahlen von Apple, Microsoft und Amazon im Wochenverlauf. Neupositionierungen drängen sich hier aktuell nicht auf.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU90H3) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 29.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.895,78 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DN3CFS) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,98 (Stand: 29.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.957,51 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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