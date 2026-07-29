EQS-Adhoc: INDUS Holding AG erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2026

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INDUS Holding AG erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2026



29.07.2026 / 14:35 CET/CEST

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INDUS Holding AG erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Bergisch Gladbach, 29. Juli 2026 – Der Vorstand der INDUS Holding AG hat heute vor dem Hintergrund der anhaltend außergewöhnlichen Entwicklung im Segment Materials Solutions die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 erhöht. Die weltweit weiterhin angespannte Versorgungslage bei Wolframcarbid und der hierdurch bedingte extreme Materialpreisanstieg führten bei dem größten Unternehmen des Segments zu einem nochmals stärkeren Umsatzanstieg als bislang erwartet. Infolge hebt INDUS die Prognosebänder für den Konzernumsatz, das adjusted EBITA und die Marge des adjusted EBITA an.

Vor dem Hintergrund dieser außergewöhnlichen Entwicklung erwartet der Vorstand nun für die INDUS‑Gruppe im Geschäftsjahr 2026:

Umsatz: 1,90 bis 2,10 Mrd. EUR (vorher: 1,85 bis 2,05 Mrd. EUR)

Adjusted EBITA: 220 bis 260 Mio. EUR (vorher: 160 bis 190 Mio. EUR)

Marge des adjusted EBITA: 11,0 bis 13,0 % (vorher: 8,0 bis 10,0 %)

Der Vorstand hat sich trotz der sehr hohen Preise von Wolframcarbid bewusst für eine Aufrechterhaltung der Lieferfähigkeit bei der davon betroffenen Beteiligung entschieden. Dies ermöglichte es, in allen Anwendungsbereichen margenstarke Zusatzaufträge abzuwickeln, Marktanteile zu gewinnen und als verlässlicher Partner die Marktposition zu stärken. Dies zog wie erwartet ein stark steigendes Working Capital nach sich. Der Working-Capital-Aufbau konnte durch zusätzliche Kreditaufnahmen, das verbesserte Ergebnis und in geringerem Umfang auch durch die Unterstützung von Kunden finanziert werden. Die Prognose für den Free Cashflow für 2026 belässt der Vorstand bei mindestens ausgeglichen.

Für das Segment Materials Solutions wird unverändert ein stark steigender Umsatz und nun ein sehr stark steigendes Ergebnis (vorher: stark steigend) prognostiziert. Das Margenband wird nun im Bereich zwischen 15,0 und 17,0 % erwartet (vorher: 8,0 bis 10,0 %).

Die Auswirkungen dieser Entwicklungen werden sich deutlich in den Kennzahlen für das erste Halbjahr 2026 niederschlagen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung noch vorläufig sind:

Umsatz: 965,2 Mio. EUR (H1 2025: 836,6 Mio. EUR)

Adjusted EBITA: 123,5 Mio. EUR (H1 2025: 56,1 Mio. EUR)

Marge des adjusted EBITA: 12,8 % (H1 2025: 6,7 %)

Das Working Capital ist einerseits wie saisonal üblich, andererseits durch den Preisanstieg bei Wolframcarbid stärker als üblich gegenüber dem Wert zum Jahresende 2025 angestiegen; dennoch war der Free Cashflow im zweiten Quartal 2026 positiv und liegt für das erste Halbjahr 2026 bei -36,9 Mio. EUR (H1 2025: - 7,9 Mio. EUR).

Die Segmente Engineering und Infrastructure haben sich im Rahmen der Erwartungen entwickelt.

Derzeit ist nicht absehbar, wann und auf welchem Niveau sich die Preise für Wolframcarbid normalisieren werden. Für den Rest des Geschäftsjahres wird mit anhaltend hohen Materialeinsatzkosten und weiter steigendem Working Capital gerechnet. Das Margenniveau des Segments Materials Solutions wird sich im weiteren Jahresverlauf durch die zeitverzögert stark steigenden Materialkosten abschwächen. Außerdem können Nachfrage und Zahlungsbereitschaft einzelner Branchen angesichts der hohen Preise und des wieder zunehmenden Wettbewerbs durch chinesische Anbieter nachlassen und umsatz- und ergebnismindernd wirken.

Der Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2026 wird wie geplant am 12. August 2026 veröffentlicht werden.

Die Zusammensetzung des adjusted EBITA errechnet sich aus dem EBIT zuzüglich Abschreibungen und Wertminderungen aus Kaufpreisallokationen und abzüglich etwaiger Wertaufholungen. Hierzu wird auf die Darstellung auf Seite 58 des INDUS-Geschäftsberichts 2025 verwiesen.

Hinweis:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der INDUS Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die INDUS Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

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