EQS-Adhoc: Shelly Group SE: Offenlegung von Insiderinformationen zu aktuellen Medienberichten

EQS-Ad-hoc: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot

Shelly Group SE: Offenlegung von Insiderinformationen zu aktuellen Medienberichten



29.07.2026 / 12:58 CET/CEST

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Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Offenlegung von Insiderinformationen zu aktuellen Medienberichten

Sofia / München, 29.Juli 2026 – Hiermit teilt die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“ / „die Gesellschaft) im Anschluss an jüngste Medienberichte über eine mögliche Transaktion, an der die Shelly Group SE beteiligt ist, mit, dass sich das Unternehmen in vorläufigen Gesprächen mit Schneider Electric über ein mögliches Kaufangebot für die Aktien des Unternehmens befindet.

Es besteht keine Gewissheit, dass diese Gespräche zur Abgabe eines Angebots führen werden, noch gibt es Gewissheit hinsichtlich der Bedingungen oder des Zeitpunkts eines etwaigen Angebots, sollte ein solches unterbreitet werden.

Die Gesellschaft wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Stellungnahmen abgeben. Eine weitere Bekanntmachung wird zu gegebener Zeit gemäß den geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfolgen.

Weitere Informationen unter corporate.shelly.com.

Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 (0) 89-1250903-31

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Shelly Group SE 51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3 1407 Sofia Bulgarien E-Mail: investors@shelly.com Internet: www.corporate.shelly.com ISIN: BG1100003166 WKN: A2DGX9 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 8945007IDGKD0KZ4HD95 EQS News ID: 2373532

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