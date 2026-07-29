EQS-AFR: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

29.07.2026 / 15:46 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

https://www.data-modul.com/en/company/investor-relations/financial-reports

29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
Landsberger Straße 322
80687 München
Deutschland
Internet:www.data-modul.com
LEI Code:529900TID8A3AEWPG697
Ende der MitteilungEQS News-Service

2373696 29.07.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Data Modul

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen