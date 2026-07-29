EQS-AFR: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



29.07.2026 / 15:46 CET/CEST

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Hiermit gibt die DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

https://www.data-modul.com/en/company/investor-relations/financial-reports

29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen Landsberger Straße 322 80687 München Deutschland Internet: www.data-modul.com LEI Code: 529900TID8A3AEWPG697

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