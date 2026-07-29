EQS-AFR: DEUTZ AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DEUTZ AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

DEUTZ AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



29.07.2026 / 09:35 CET/CEST

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Hiermit gibt die DEUTZ AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.deutz.com/de/investor-relations/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.deutz.com/en/investor-relations/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: DEUTZ AG Ottostraße 1 51149 Köln (Porz-Eil) Deutschland Internet: www.deutz.com LEI Code: 5299005DETTV58V2PP63

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