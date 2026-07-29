EQS-AFR: Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Douglas AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

29.07.2026 / 10:48 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Douglas AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://douglas.group/en/investors/publications

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://douglas.group/en/investors/publications

29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Douglas AG
Luise-Rainer-Strasse 7-11
40235 Düsseldorf
Deutschland
LEI Code:529900RLJJSL6ZU4P947
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