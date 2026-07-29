EQS-AFR: Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Douglas AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
29.07.2026 / 10:48 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die Douglas AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort:
https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort:
https://douglas.group/en/investors/publications
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort:
https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort:
https://douglas.group/en/investors/publications
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Douglas AG
|Luise-Rainer-Strasse 7-11
|40235 Düsseldorf
|Deutschland
|LEI Code:
|529900RLJJSL6ZU4P947
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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