EQS-AFR: Einhell Germany AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Einhell Germany AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Einhell Germany AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



29.07.2026 / 10:56 CET/CEST

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Hiermit gibt die Einhell Germany AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.08.2026

Ort:

https://www.einhell.com/de/investor-relations/unternehmensberichte/quartalsmitteilungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 18.08.2026

Ort:

https://www.einhell.com/investor-relations/company-reports/quarterly-financial-announcements/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Einhell Germany AG Wiesenweg 22 94405 Landau/Isar Deutschland Internet: www.einhell.com LEI Code: 529900WKT7CENGR4UW29

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