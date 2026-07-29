EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
29.07.2026 / 13:59 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die Kapsch TrafficCom AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/fd5b7e2e4417e076fd37af3d6a2f32059eae1dec/KTC_Jahresfinanzbericht%202025_26.pdf
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/c10790bd76242cffe07d6c4e8c810c7bd7f90453/KTC%20Annual%20Financial%20Statements%202025_26.pdf
29.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kapsch TrafficCom AG
|Am Europlatz 2
|1120 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.kapschtraffic.com
|LEI Code:
|529900PD3SI453KAW989
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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