EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
29.07.2026 / 14:04 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die Kapsch TrafficCom AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/2fec399628ace9e653c447d4976c89d81c3417d3/529900PD3SI453KAW989-2026-03-31-1-de.xbri
29.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kapsch TrafficCom AG
|Am Europlatz 2
|1120 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.kapschtraffic.com
|LEI Code:
|529900PD3SI453KAW989
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2373602 29.07.2026 CET/CEST