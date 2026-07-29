EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Kapsch TrafficCom AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

29.07.2026 / 14:04 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Kapsch TrafficCom AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/2fec399628ace9e653c447d4976c89d81c3417d3/529900PD3SI453KAW989-2026-03-31-1-de.xbri

29.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien
Österreich
Internet:www.kapschtraffic.com
LEI Code:529900PD3SI453KAW989
Ende der MitteilungEQS News-Service

2373602 29.07.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Kapsch TrafficCom

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen